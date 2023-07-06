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Атака на Львів: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, є поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Львів: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, є поранені
У Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Мер міста Андрій Садовий інформує про чотирьох поранених внаслідок ракетного удару

У Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є поранені громадяни, а також - пошкодження на об'єкті інфраструктури. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький

«Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури у Львові, попередньо є поранені», - поінформував урядовець.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, у місті під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

«Друзі, ми не будемо зараз говорити про наслідки обстрілів. Всі міські служби роблять свою роботу», - написав він у своєму Telegram.

Згодом мер Львова Андрій Садовий додав, що зараз відомо про 4 поранених в наслідок ракетного обстрілу.

«Кількість збільшується. Дані уточнюються. Одну людину у важкому стані везе швидка», - розповів мер міста.

Як повідомлялося, у Львові пролунав звук вибуху в ніч на четвер, 6 липня, на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні через ракетну та дронову небезпеку. Незабаром у місті почулося ще два вибухи. 

Також вечері середи, 5 липня, вибухи прогриміли у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Представник окупаційної влади Макіївки Владислав Ключаров в особистому Telegram-каналі заявив, що попадання сталося у Червоногвардійському районі.

Зокрема 4 липня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав сильний вибух через підрив боєприпасів на полігоні.

При цьому місцевих мешканців сильно налякали вибухи. У пабліках писали, що їх було чути у різних частинах Севастополя. Деякі жителі писали, що у них тремтіли вікна, а у машин спрацювала сигналізація.

До слова, у тимчасово окупованому Севастополі лунали два потужні вибухи. Як зазначалося, перед Аквамарином російські сили ППО нібито збили якийсь літальний об'єкт. Він упав у воду за кілька кілометрів від берега та затонув.

Теги: вибух Андрій Садовий Львів

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