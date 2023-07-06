Найбільша атака на Львів: Садовий розповів, які об’єкти зруйновані

Пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин

Пошкоджень зазнали сотні помешкань мирних жителів Львова

Атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Зруйновано більше 50 помешкань. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

«Сотні і сотні об’єктів будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна…», – сказав Садовий.

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Наразі з-під завалів рятувальники дістали тіла трьох людей. «І так виглядає, що будуть ще загиблі», – сказав мер.

Восьмеро поранених перебувають у медичних закладах.

Надзвичайники продовжують розбирати завали.

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Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є поранені громадяни, а також – пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.