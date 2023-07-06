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Кількість загиблих у Львові зросла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кількість загиблих у Львові зросла
З-під завалів будинку рятувальники дістають людей
фото: Андрій Садовий/Telegram

Рятувальники продовжують розбирати завали будинку, в який влучили уламки ракети

Станом на 7:16 6 липня у Львові кількість загиблих у результаті нічного ракетного удару зросла до чотирьох. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

«Поранені ще девʼятеро людей», – додав він.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що зруйновано третій та четвертий поверхи у двох під’їздах багатоквартирного будинку.

«Триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано - 9. Співробітники ДСНС України врятували 7 осіб, евакуювали – 64», – розповів міністр.

Є інформація, що під завалами ще залишаються люди/

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фото: МВС України

Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де поліція Львівської області приймає заяви від потерпілих та надає необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також – пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

Раніше повідомлялося, що з-під завалів рятувальники дістали тіла трьох людей. Мер Льовова Андрій Садовий прогрнозує, що жертв буде більше. «І так виглядає, що будуть ще загиблі», – сказав мер.

Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Теги: росія війна Львів тероризм ракета

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