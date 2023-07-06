Нічний удар по Львову: мер повідомив про загиблих

Уламки ракети влучили у будинок у Львові

Рятувальники дістають людей з-під завалів будинку

У результаті влучання уламків ракети у житловий будинок у Львові є троє загиблих станом на 6 годину ранку. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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«Вже 3 загиблих», – написав він у Telegram.

Раніше стало відомо, що у Львові уламки ракети влучили у житловий будинок. Надзвичайники дістають людей з-під завалів.

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За даними Садового, пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин.

На місці працює оперативний штаб.

Людей готують до відселення.

Наразі Стрийська вулиця перекрита, поки надзвичайники не розберуть завали і не витягнуть усіх загиблих.

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Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є поранені громадяни, а також – пошкодження на об'єкті інфраструктури та влучання у житловий будинок.