Наступ окупантів на Луганщині захлинається: ISW назвав причину

Росія втратила половину свого довоєнного танкового парку в перший рік війни

Російські військові продовжують стикатися з проблемами у відновленні танкових частин

Триває основна фаза російських наступальних операцій у Луганській області, і Росії, ймовірно, не вистачає резервів, щоб різко збільшити масштаб або інтенсивність наступу цієї зими. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«Відсутність кількох критично важливих танкових одиниць говорить про те, що російські військові продовжують боротися за заміну техніки, особливо танків, втраченої під час попередніх невдалих наступальних операцій. Майже напевно російські сили все ще мають у резерві деякі відновлені механізовані підрозділи, але направлення цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід поточного наступу», – зазначили аналітики.

Російські військові продовжують стикатися з проблемами у відновленні бойових частин, зокрема танкових частин.

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За даними ISW, втрати російських танків у цій війні були величезними, еквівалентними приблизно 16 танковим полкам, що, ймовірно, заважає Росії швидко відновити свої танкові підрозділи.

Останні оцінки розвідки, надані голландською дослідницькою організацією Oryx із відкритим кодом і британським дослідницьким інститутом Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), чітко описують ці втрати.

Oryx підтвердив втрату понад тисячі російських танків і 500 були захоплені, що, ймовірно, означає, що Росія втратила половину свого довоєнного танкового парку в перший рік війни. 15 лютого Інститут стратегічних досліджень також зазначив, що Росія втратила близько 50% своєї довоєнної кількості основних бойових танків Т-72Б і Т-72Б3М

«Схема розгортання російських військ на інших напрямках переконливо свідчить про те, що більшість наявних маневрових елементів інших військових округів і ВДВ уже задіяні і, отже, не становлять великого резерву, який Москва могла б раптово кинути в бій у Луганську область чи деінде», – зазначили аналітики ISW.

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Ключові висновки ISW за 19 лютого: