Наступ окупантів на Луганщині захлинається: ISW назвав причину
Російські військові продовжують стикатися з проблемами у відновленні танкових частин
Триває основна фаза російських наступальних операцій у Луганській області, і Росії, ймовірно, не вистачає резервів, щоб різко збільшити масштаб або інтенсивність наступу цієї зими. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
«Відсутність кількох критично важливих танкових одиниць говорить про те, що російські військові продовжують боротися за заміну техніки, особливо танків, втраченої під час попередніх невдалих наступальних операцій. Майже напевно російські сили все ще мають у резерві деякі відновлені механізовані підрозділи, але направлення цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід поточного наступу», – зазначили аналітики.
Російські військові продовжують стикатися з проблемами у відновленні бойових частин, зокрема танкових частин.
За даними ISW, втрати російських танків у цій війні були величезними, еквівалентними приблизно 16 танковим полкам, що, ймовірно, заважає Росії швидко відновити свої танкові підрозділи.
Останні оцінки розвідки, надані голландською дослідницькою організацією Oryx із відкритим кодом і британським дослідницьким інститутом Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), чітко описують ці втрати.
Oryx підтвердив втрату понад тисячі російських танків і 500 були захоплені, що, ймовірно, означає, що Росія втратила половину свого довоєнного танкового парку в перший рік війни. 15 лютого Інститут стратегічних досліджень також зазначив, що Росія втратила близько 50% своєї довоєнної кількості основних бойових танків Т-72Б і Т-72Б3М
«Схема розгортання російських військ на інших напрямках переконливо свідчить про те, що більшість наявних маневрових елементів інших військових округів і ВДВ уже задіяні і, отже, не становлять великого резерву, який Москва могла б раптово кинути в бій у Луганську область чи деінде», – зазначили аналітики ISW.
Ключові висновки ISW за 19 лютого:
- Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що російські війська вже перекинули всі свої боєздатні підрозділи на передову в Луганській і Донецькій областях, а також на частині Запорізької області.
- Повідомляється, що до квітня українські сили зможуть розгорнути лише 50 наданих Заходом танків у прифронтових районах із обіцяних 320 танків.
- Міністерство оборони Росії підтвердило, що 1-й армійський корпус «ДНР» і 2-й армійський корпус «ЛНР» є офіційними формуваннями ЗС РФ.
- Фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин продовжив кілька інформаційних напрямків атаки проти російського міноборони.
- Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що він може бути зацікавлений у створенні власної воєнізованої роти після завершення державної служби.
- Міністерство оборони Росії неправдиво заявило, що українські посадовці готують радіологічну атаку під чужим прапором, щоб звинуватити Росію в порушенні Конвенції з ядерної безпеки напередодні 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН.
- Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що завершене розслідування вибуху на Керченському мосту в Криму 10 жовтня 2022 року доводить, що українські спецслужби планували та здійснили теракт.
- Російський блогер заявив, що російські війська перетнули кордон Росії з Харківською областю та зайняли невизначені прикордонні населені пункти.
- Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.
- Російські джерела стверджували, що українські сили зміцнюють позиції на передовій на захід і північний захід від Кремінної.
- Російські війська, ймовірно, досягли незначних успіхів у північних передмістях Бахмута та на східних околицях міста.
- Відомий російський блогер стверджував, що формування «групи Вагнера» звужують масштаб своїх наступальних дій у районі Бахмута через брак сил.
- Повідомляється, що російські війська продовжували наступальні дії вздовж західних околиць Донецька та в районі Вугледара.
- Російські блогери стверджували, що російські війська здійснили локалізовану наземну атаку поблизу Новоданилівки Запорізької області, і посилили кадри, на яких видно, як бойовики ПВК «Вагнера» прибувають до Мелітополя Запорізької області.
- Окупаційні чиновники Криму націоналізували українське майно на десятки мільярдів рублів (щонайменше $10 млн) і планують використати кошти від продажу цього майна на підтримку російських військ, які воюють в Україні.
- Російський блогер заявив, що командир російської 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ РФ Вадим Панков отримав звання генерал-майора.
- Повідомляється, що російський виробник безпілотних літальних апаратів Lancet і дочірнє підприємство концерну «Калашников» виробляє безпілотні літальні апарати в громадській сауні.
- Українські військові повідомили, що російські сили не можуть відремонтувати модернізовані зенітно-ракетні комплекси С-300 поблизу лінії фронту через проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і змушені перевести ці системи на заводи-виробники в Росії.
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