Повна готовність до річниці української незламності: звернення Зеленського (відео)

В українців має бути передбачуваність і відчуття, що наша країна рухається до своїх цілей

Військові, урядовці та дипломати роблять усе для того, аби посилювати позиції України та не дати ворогові зайвого шансу

Україна продовжує нарощувати санкційний тиск на РФ, одночасно готуючи фундамент для розробки загальноєвропейських обмежень, які в подальшому вводитимуться проти Росії. Перемовини з міжнародними партнерами не припиняються. І країна чекає на відповідні результати. Про це у неділю розповів президент України у своєму вечірньому зверненні.

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Санкційна активність

Сьогодні Україна здійснила черговий крок на шляху посилення обмежень протих всіх тих, хто підживлює російську агресію.

«Підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських фінансових суб’єктів. Це санкції України. Але кожен такий наш санкційний пакет стає основою роботи щодо санкцій із партнерами», – повідомив Володимир Зеленський.

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Це важливо ще й з огляду на те, що нині триває підготовка чергового санкційного пакету Євросоюзу – вже десятого. «Ми працюємо з партнерами, щоб посилити його. Але водночас ми працюємо й з іншими суб’єктами глобальних відносин. Санкції за терор – це те, в чому зусилля кожної відповідальної держави здатні підштовхувати глобальний процес. І це буде», – підкреслив президент України.

Діалог з Макроном

Голова держави сьогодні мав розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Йшлося про подальшу оборонну підтримку, про захист людей України та всієї Європи. «Я дякую пану президенту за розуміння наших потреб і за спільне відчуття того, що не можемо втрачати жодної можливості й жодного тижня в захисті від російської агресії», – розповів Володимир Зеленський.

Він також додав, що разом з французьким колегою вдалося обговорити спільні дипломатичні зусилля та співпрацю на міжнародних майданчиках. Голова держави натякнув на те, що на наступний тиждень, на річницю української незламності, готується ціла низка рішень.

Робочі наради з урядовцями та силовиками

Як повідомлялось раніше, президент України сьогодні провів засідання Ставки у новому форматі. Доповідали і Головнокомандувач, і командувачі напрямків, і були доповіді безпосередньо з передової.

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Також відбулося кілька нарад з урядовцями і з міжнародним блоком.

«Будуть нові наші ініціативи, нові результати для України, нові здобутки у відносинах із партнерами», – анонсував Володимир Зеленський.