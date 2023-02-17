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Окупанти привезли в Луганськ іранських інструкторів дронів Shahed

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти привезли в Луганськ іранських інструкторів дронів Shahed
Росія регулярно атакує Україну іранськими дронами
фото з відкритих джерел

Іранці навчають російських військових застосуванню ударних дронів

Російські окупанти продовжують залучати іранських інструкторів для організації ударів дронами по території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, до тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану. Їх завдання – навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів.

Нагадаємо, раніше видання The Guardian повідомило, що для перевезення безпілотників далекого радіусу дії до Росії Іран використовує човни та державну авіакомпанію. 

Як свідчить перехоплена Головного управління розвідки Міноборони, Росія, ймовірно, залучає іноземних найманців для організації атак дронів по території України. На боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання Shahed.

Також повідомлялося, що Іран модифікує свої безпілотники-камікадзе, які він надає Росії, щоб їхні боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.

Нещодавно міністри ЄС погодили новий пакет санкцій проти Ірану.

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Теги: Луганськ війна окупанти росія безпілотник Іран

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