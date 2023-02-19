Гайдай розповів про найгарячіші напрямки на Луганщині

На сьогодні найважча ситуація на Кремінському напрямку, окупанти намагаються протиснути ЗСУ

Російські загарбники намагаються протиснути українську оборону на Кремінському напрямку, а на Сватівському активно застосовують броньовану техніку та піхоту. Про це розповів начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

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«На сьогодні найважча ситуація на Кремінському напрямку. Там найбільше обстрілів, атак, пробують десь протиснути нашу оборону. Так само неспокійно на Сватівському напрямку, але на Сватівському у нас позиції більш стабільні та там вдається щодня підбивати важку техніку. Нещодавно три БМП за один вечір спалили якраз наші хлопці», – зазначив Гайдай.

Крім цього, зазначається, що на всіх напрямках тривають постійні обстріли. Утім, тактика ворога відрізняється через відмінності у ландшафті. Зокрема, на Сватівському напрямку росіяни використовують броньовані автомобілі, між якими йде піхота. Транспортні засоби намагаються максимально близько під’їхати до українських позицій, аби під їх прикриттям піхота заходила на позиції. Натомість лісиста місцевість Кремінної не дозволяє такого зробити.

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Гайдай також додав, що нині ситуація на всіх напрямках складна, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

Нагадаємо, триває 361-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганської області; Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.