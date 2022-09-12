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Нацгвардійці «Стінгером» знищили ворожий штурмовик Су-25

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацгвардійці «Стінгером» знищили ворожий штурмовик Су-25
Воїни Нацгвардії позбавили РФ ще одного літака
фото ілюстративне

Українські захисники також поповнили «обмінний фонд»

Гвардійці-спецпризначенці на Харківщині знищили ворожий літак Су-25, а також взяли в полон до десяткаокупантів поблизу Куп’янська. Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

«Гвардійський розрахунок ПЗРК «Стінгер» знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25. Вже за декілька годин мінометники-спецпризначенці виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника. У результаті знищено дві вантажівки «Урал», два БТР-82, одну бойову броньовану машину та бензовоз», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, вдалося верифікувати десять знищених російських окупантів. Також гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли в полон сім окупантів. Таким чином українські захисники поповнили так званий «обмінний фонд».

«Гвардійці, захопили два БТР-80 противника у справному стані, і подякували керівництву окупантів за своєрідний «адресний ленд-ліз» для свого підрозділу», – додали в Нацгвардії.

Fim-92 «Стінгер» – переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля – повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics. Призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і навздогінних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод.

Зенітна керована ракета комплексу була пристосована до пуску з інших платформ: зокрема, з мобільного модуля на автомобільному шасі An/Twq-1 Avenger, був створений варіант «повітря – повітря» Atas для пуску з вертольотів.

Раніше повідомлялося, що на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією. 

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.

Теги: окупанти війна полон Нацгвардія вантажівки літак ворог

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