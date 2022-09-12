Знищено 7 тис. танків та броньованих машин: Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках

Триває 201 день повномасштабної війни Росії проти України. За цей період українські захисники вже ліквідували 52950 окупантів та знищили 2168 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 52950 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2168 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 4640 (+23) од,

артилерійських систем – 1269 (+6) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засоби ППО ‒ 162 (+0) од,

літаків– 243 (+1) од,

гелікоптерів – 213 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 903 (+1),

крилаті ракети ‒ 216 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3463 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 117 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Донецькому напрямках. Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.

Нагадаємо, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.