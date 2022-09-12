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На Харківщині захисники вийшли до кордону з Росією

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Харківщині захисники вийшли до кордону з Росією
На деокуповані території буде доставлена перша допомога
фото: Генштаб

Росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району

На окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Наші військові продовжують операцію зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Ворог спішно кидає свої позиції та тікає вглиб раніше окупованих територій, або одразу на територію РФ. Вчора росіяни залишили населені пункти Великий Бурлук та Дворічна Куп'янського району. На окремих ділянках фронту наші захисники вийшли до державного кордону з РФ», – зазначив Синєгубов.

На Харківщині захисники вийшли до кордону з Росією фото 1

Також заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко написав, що «метр за метром ЗСУ звільняють Харківщину: це сотні населених пунктів, тисячі вулиць, це рідні місця для десятків тисяч українців».

«На деокуповані території буде доставлена перша допомога – це 11 000 наборів з продуктами та стільки ж гігієнічних наборів. Звичайно і товари для дітей: харчування, підгузки, дитячі засоби гігієни. Це те, що необхідно негайно», – написав він.

Нагадаємо, Збройні сили повернули під контроль України ще одне село на Харківщині. У мережі з’явилося відео, де наші захисники повідомляють, що звільнили Гоптівку.

Раніше повідомлялося, що українські військові підняли український прапор ще у низці селищ на Харківщині.  Селище Козача Лопань на кордоні з РФ також звільнене від російських окупантів.

Нагадаємо, всього у Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів.

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Теги: ЗСУ війна Харківщина кордон окупація

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