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Росія визнала: колаборанти у Криму та на Херсонщині під загрозою знищення

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Росія визнала: колаборанти у Криму та на Херсонщині під загрозою знищення
ЗСУ звільняють окуповані землі, тож рашистам пора подумати про втечу 
фото з відкритих джерел

Проти зрадників України буцімто готувалися теракти 

Спецслужба країни-терористки – Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) оголосила про те, що їм начебто вдалося запобігти терактам проти так званих «чиновників» у тимчасово окупованих Криму та Херсонській області. Про це пишуть російські ЗМІ.

Рашисти кажуть, що начебто «виявили співробітника СБУ, який керував діяльністю завербованих ним джерел у складі націоналістів». І похвалилися, що буцімто «викрили канали агентурного зв'язку». 

Ворог визнає, що на загарбаній ними території проти окупантів діє мережа спротиву, тож колаборанти перебувають під загрозою знищення.  

Тим часом партизани на тимчасово окупованих територіях не дають спокійно спати ворогам. Нещодавно стало відомо про кілька вибухів, вчинених невідомими на загарбаних територіях. Внаслідок них занинули ставленими рашистів та зрадники України. Тож попри хвальбу ФСБ, вочевидь, діють вони не так ефективно, як рух спротиву загарбникам.

Нагадаємо, днями у Мелітополі невідомі підірвали дім зрадника Онищука.

Також в окупованому Бердянську невідомі підірвали автівку зрадника (фото, відео).

Останнім часом на окупованих територіях зрадників та ворогів переслідують халепи. Перед цим у Херсоні невідомі підірвали авто росіянина, якому окупанти дали посаду.

Нещодавно в окупованому Бердянську невідомі підірвали авто заступника начальника «ДАІ» (фото).

Також у Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти.

Крім того, у Маріуполі партизани підірвали патруль окупантів.

А ще нещодавно на Запоріжжі невідомі підірвали авто гауляйтера Сушка.

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Теги: Крим окупанти Херсонщина ворог

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