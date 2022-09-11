Ворог провалив розвідку боєм на півдні: ліквідовано 50% особового складу

Рашисти втратили половину особового складу та дві бойові машини піхоти

На півдні російські загарбники намагалися провести розвідку боєм, отримав жорстку відсіч та відступив. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«На бойових машинах піхоти та десанту, (ворог, – ред.) намагався провести розвідку боєм з метою виявлення наших позицій. Отримав жорстку відсіч, втратив до 50% особового складу, дві бойові машини піхоти і відступив.

Зазначається, що підрозділи окупаційних військ, намагаються залучити резерви, сподіваючись перехопити ініціативу.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів.

Нагадаємо, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.