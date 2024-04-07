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Нацгвардійці вдарили по автівці з офіцерами РФ (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нацгвардійці вдарили по автівці з офіцерами РФ (відео)
Момент влучання у ворожу автівку
скріншот відео

Оборонці з допомогою дрона ліквідували окупанта, ще одного – поранили

Спецназівці Нацгвардії  вдарили з дрона по цивільній автівці, у якій були офіцери РФ. Один із них був ліквідований, ще один – поранений. Відео опублікував Центр спецпризначення НГУ «Омега».

«На східному напрямку бійці 2-го штурмового загону Центру спеціального призначення «ОМЕГА» під час аеророзвідки виявили цивільне авто, яке рухалося в напрямку ворожих позицій», – підписали нацгвардійці.

За їхніми словами, в авто, де були російські військові, влучив FPV-дрон.

«Із радіоперехоплень стало зрозуміло, що то були офіцери ворожого підрозділу, як підсумок – один був ліквідований, ще один поранений», – зазначили оборонці.

Нагадаємо, що бійці полку «Азов» показали кадри провального штурму окупантів під Тернами. У бою росіяни втратили 11 одиниць техніки.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія намагається захопити село Роботине Запорізької області, але всі спроби прорватися до цього населеного пункту зазнають невдачі. 

Триває 774-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. 

Теги: фронт Нацгвардія війна окупанти

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