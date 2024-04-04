Німецькі компанії допомагають РФ відновити окупований Маріуполь

Маріуполь був зруйнований під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну

WKB Systems GmbH наразі є одним із основних підрядників у Маріуполі

Німецька компанія Knauf і її дочірнє підприємство WKB Systems GmbH у складі 4 тис. співробітників продовжують співпрацювати з РФ. Зокрема компанії відіграють ключову роль у відбудові тимчасово окупованого Маріуполя, який зруйнували росіяни. Про це пише Тagesschau.

WKB Systems GmbH, основним власником якої є російський олігарх Віктор Бударін, багато років працює над виробництвом газобетонних блоків для російського ринку на потужностях Knauf. WKB Systems GmbH наразі є одним із основних підрядників у Маріуполі, зазначає видання.

Підтвердженням цьому є річні звіти, на сайтах компаній, світлини і відео. Зокрема, це важкі будівельні машини та вікна, на яких можна знайти логотипи кількох німецьких виробників. І знову на гіпсових та цементних пакетах майорить назва.

У загальній заяві щодо ведення російського бізнесу Knauf повідомляє, що засуджує агресію РФ проти України та дотримується всіх санкцій ЄС проти РФ. Там заявляють, що виробляють продукцію у Росії «виключно для місцевого ринку».

«Те, що стосується заяв Knauf стосовно наявності дочірньої компанії, що працює в Росії лише на внутрішньому ринку і тому не порушує санкційних вимог ЄС, то таке трактування максимально далеке від реальності», ‒ зазначив експерт із санкційного права Віктор Вінклер.

Голова комітету парламенту у закордонних справах Родеріх Кізеветтер засуджує залучення німецьких компаній до будівництва у Маріуполі. Він наголошує, що вони служать війні, яка порушує міжнародне право.

«Це дуже очевидно у випадку з Knauf, тому що вони фактично цементують російську владу на окупованих територіях, зокрема у Маріуполі», ‒ підкреслив політик.

Олігарх Віктор Бударін не потрапив під санкції.

«Із юридичної точки зору, є дуже вагома причина, щоб накласти санкції на цю людину, оскільки він робить дуже багато для зміцнення російської економіки. І Німеччина тут дуже сильно залучена», ‒ підсумував Вінклер.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники звезли величезну купу будматеріалів з демонтованих будинків та утворили новий «гірський хребет» посеред міста.

До слова, два роки тому, 16 березня 2022 року, російська окупаційна армія завдала бомбового авіаційного удару по драмтеатру в Маріуполі, де переховувалися тисячі мирних мешканців, зокрема й дітей. За різними даними, під час бомбардування театру загинули від 300 до 600 людей, які переховувались там від обстрілів. Росіяни влучили в найменш захищену частину театру – туди, де була розташована сцена й майже не було перекриттів. Маріупольський драмтеатр до російського вторгнення в Україну був центральною точкою міста, що об’єднувала мешканців. 16 березня, після того, як росіяни скинули бомбу на театр, він перетворився на спільне місце трагедії сотень людей.