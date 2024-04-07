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Генштаб повідомив, на якому напрямку ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генштаб повідомив, на якому напрямку ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону
Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на ранок 7 квітня щодо російського вторгнення

Триває 774-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожі обстріли України

Загалом за добу ворог завдав 10 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив

71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, задіяли для цього 17 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Родіонівка Сумської області; Козача Лопань, Харків, Липці, Кутузівка, Огірцеве, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Борова Харківської області; Білогорівка Луганської області; Слов’янськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Бердичі, Калинове, Архангельське, Новоселівка Перша, Селидове, Новопокровське, Семенівка, Очеретине, Яснобродівка, Нетайлове, Скучне, Красногорівка, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Макарівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито сім атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито п'ять атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог два рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив шість безуспішних атак позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Успішні удари ЗСУ по позиціях окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження озброєння та військової техніки, одному пункту управління БпЛА, одній артилерійській системі та одній станції РЕБ противника.

Нагадаємо, що, за повідомленням The Telegraph, Росія проводить системну кампанію незаконних хімічних атак проти українських військових. 

Теги: Генштаб війна фронт

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