Бійці полку «Азов» розбили ворожу колону й захопили танк

У бою росіяни втратили 11 одиниць техніки

Бійці полку «Азов» показали кадри провального штурму окупантів під Тернами. У бою росіяни втратили 11 одиниць техніки.

Як ідеться в повідомленні, розвідка помітила бронегрупу росіян. Вона рухалась до позицій Сил оборони на Кремінському напрямку.

Бійці 12-ї бригади «Азов» та 95-ї бригади десантно-штурмових військ розбили ворожу колону. Десант та екіпажі ворожих машин рятувались втечею, кидаючи техніку.

Пізніше бійці «Азову» витягли підбитий російський танк з поля бою.

Нагадаємо, воїн ЗСУ 41 день тримав підвал у Авдіївці.

Також український воїн Ростислав із позивним «Коцик» розповів, як під час одного зі штурмів його групі вдалося захопити в полон одразу шістьох окупантів.

Раніше десантник двічі вибрався з полону та привів до своїх трьох росіян.

Також повідомлялося, шо десантники розбили колону з 14 одиниць ворожої техніки під Білогорівкою.