Сили оборони назвали місто в Запорізькій області, яке хочуть захопити окупанти

Росіяни продовжують нарощувати кількість авіаударів по населених пунктах

Російська окупаційна армія намагається захопити село Роботине Запорізької області, але всі спроби прорватися до цього населеного пункту зазнають невдачі. Про це розповіла начальниця пресслужби бригади «Спартан» Анастасія Кіріченко «24 каналу».

За її словами, упродож доби на Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив дві атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Росіяни продовжують нарощувати кількість авіаударів по населених пунктах саме з цивільним населенням.

«Ворог усіма силами та засобами намагається відновити втрачені позиції, захопити Роботине. Намагаються прорвати цей напрямок оборони у тому числі із застосуванням броньованої техніки. Нашим військам дійсно важко», – каже Кіріченко.

Із напрямку населеного пункту Новопрокопівка ворог використовує звичну тактику вже малих груп та інтенсивні штурмові навали з задіянням БМП, БТР і це здебільшого саме нічні атаки або під ранок, зазначила начальниця пресслужби бригади «Спартан». Водночас вона зауважила, що штурмові ворожі групи максимально близько намагаються під'їхати до позицій ЗСУ саме на техніці.

Нагадаємо, що російські окупанти намагалися поміняти тактику штурмів у районі Кринок, розташованих на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області, намагаючись витіснити ЗСУ із займаних плацдармів. Але ці спроби виявились нерезультативними.

Як повідомлялося, активні бої точаться також і за Часів Яр на Донеччині. За словами офіцера Збройних сил України Миколи Мельника, окупаційна армія Росії ставить для себе одну ціль – підготовка плацдармів для майбутнього наступу.

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