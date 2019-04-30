  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Названо причину загорання на Рівненській АЕС

    • Розсилка
    На Рівненській АЕС горів трансформатор - Названо причину загорання на Рівненській АЕС
    На Рівненській АЕС горів трансформатор

    Радіаційний стан на Рівненській АЕС без змін

    Загорання трансформатора на Рівненській атомній електростанції ввечері 29 квітня сталося внаслідок короткого замикання в автотрансформаторі. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

    «О 21:04 відбулося коротке замикання в автотрансформаторі 7АТ зв’язку ОРУ 110кВ з ОРУ 330кВ, що призвело до загоряння трансформатора. За попередніми оцінками, через пошкодження в автотрансформаторі спрацювали електричні захисти, дією яких були відключені автотрансформатор 9АТ зв’язку ОРУ-330/750 кВ, автотрансформатор 8АТ зв’язку ОРУ – 330/110 кВ та, внаслідок чого, енергоблок №3 був відключений від мережі. О 22.07 загоряння трансформатора 7АТ ліквідовано», - йдеться в повідомленні.

    Створено комісію з розслідування причин інциденту.

    Радіаційний стан на майданчику «Рівненська АЕС» без змін, фізичний захист знаходиться у штатному режимі.

    Як повідомлялося, в понеділок увечері сталося загорання трансформатора на відкритій території розподільного пристрою на території Рівненської АЕС. Радіаційний фон був у межах норми, жертв і постраждалих немає.

    Читайте також
    пожежа АЕС Рівне
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ