Названо причину загорання на Рівненській АЕС
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Радіаційний стан на Рівненській АЕС без змін
Загорання трансформатора на Рівненській атомній електростанції ввечері 29 квітня сталося внаслідок короткого замикання в автотрансформаторі. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.
«О 21:04 відбулося коротке замикання в автотрансформаторі 7АТ зв’язку ОРУ 110кВ з ОРУ 330кВ, що призвело до загоряння трансформатора. За попередніми оцінками, через пошкодження в автотрансформаторі спрацювали електричні захисти, дією яких були відключені автотрансформатор 9АТ зв’язку ОРУ-330/750 кВ, автотрансформатор 8АТ зв’язку ОРУ – 330/110 кВ та, внаслідок чого, енергоблок №3 був відключений від мережі. О 22.07 загоряння трансформатора 7АТ ліквідовано», - йдеться в повідомленні.
Створено комісію з розслідування причин інциденту.
Радіаційний стан на майданчику «Рівненська АЕС» без змін, фізичний захист знаходиться у штатному режимі.
Як повідомлялося, в понеділок увечері сталося загорання трансформатора на відкритій території розподільного пристрою на території Рівненської АЕС. Радіаційний фон був у межах норми, жертв і постраждалих немає.