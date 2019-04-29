На Рівненській атомній електростанції сталася пожежа



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Наразі пожежу ліквідовано Фото: Dmitry Benko, Facebook

Через пошкодження трансформатора з наступним його загорянням відключився від мережі енергоблок №3

На Рівненській атомній електростанції в понеділок ввечері сталося загоряння трансформатора.

Про це повідомили в управлінні інформації та зв’язків з громадськістю Рівненської АЕС.

«О 21:04 через пошкодження трансформатора 7АТ з наступним його загорянням відключився від мережі енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000). Наразі пожежу ліквідовано силами державного пожежно-рятувального загону. За шкалою оцінки ядерних подій INES подію класифіковано рівнем «нуль/поза шкалою». Причини події з'ясовуються», - йдеться у повідомленні.

Наразі у роботі перебувають енергоблоки №1 та №4 Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 1260 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

«На енергоблоці №2 (ВВЕР-440) триває капітальний планово-попереджувального ремонт. Усі роботи виконуються згідно з графіком. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було», - додали у прес-службі Рівненської АЕС.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

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