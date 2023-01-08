Не тільки військові РФ. Голова «Укренерго» назвав винних в атаках на енергосистему
До планування атак на українську енергетичну інфраструктуру долучаються також російські енергетики
Атаки на енергомережу України сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками. Про це в коментарі Financial Times зауважив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, повідомляє пресслужба відомства.
За його словами, російські інженери знали енергомережу України «як свої п’ять пальців», оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі. Саме тому удари росіян були націлені на ключові вузли системи передачі, а не на електростанції.
Тепер українські енергетики, які уже три місяці тримають енергосистему під нищівними ударами більш ніж 1000 російських ракет та дронів, краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що українці мають бути готовими для поновлення аварійних відключень світла вже найближчим часом. Оскільки росіяни можуть завдати нових ракетних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.
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