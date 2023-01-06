Ворог готовий знову вдарити по енергетиці: Шмигаль звернувся до українців

Шмигаль: «Ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі»

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що українці мають бут готовими для поновлення аварійних відключень світла вже найближчим часом. Оскільки росіяни можуть завдати нових ракетних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Про це Шмигаль повідомив під час засідання уряду.

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«Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці. Впродовж 5 днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкти генерації та магістральних мереж. Також продовжувались обстріли енергетики на сході та півдні», – зазначив Шмигаль.

При цьому урядовець звернув увагу, що тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Проте вже вчора, 5 січня споживання зросло. «Тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень», – пояснив Шмигаль.

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Голова уряду нагадав, що сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться. «Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень», – попередив Шмигаль.

Як повідомлялося, у Києво-Печерській лаврі встановлюють сонячні панелі, щоби економити електрику.

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