Споживання електроенергії зростає: «Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом

Енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак противника

Сьогодні, 4 січня, в Україні спостерігається зростання споживання електроенергії через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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«Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. Нагадаємо, перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень», - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що у прифронтових регіонах на сході під обстріли окупантів потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проводитись після отримання відповідних дозволів військових.

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До того ж, «Укренерго» нагадує, що енергосистема зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак противника. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення досі потребує значних ресурсів та часу.

Українців закликають розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України прийняв розроблену Міністерством енергетики постанову, яка передбачає впровадження додаткових гарантій для учасників ринку електроенергії, які імпортують електроенергію з країн ЄС.

Також повідомлялося, що столиця повертається до стабілізаційних відключень електроенергії.