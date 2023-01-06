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У Києво-Печерській лаврі встановлюють сонячні панелі, щоби економити електрику

Олександра Садова
glavcom.ua
У Києво-Печерській лаврі встановлюють сонячні панелі, щоби економити електрику
фото з відкритих джерел

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Києво-Печерська Лавра отримала від німецького фонду допомоги в Україні сонячні панелі, які дозволять економити електроенергію. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Національного заповідника «Києво-Печерська Ліавра» Олександр Рудник.

Олександр Рудник зауважив, що наразі, у період воєнного стану, фінансування заповідника наразі обмежене, але допомагають благодійники та меценати.

Заповідник «Києво-Печерська Лавра» підписав угоду з німецьким благодійним фондом, який допомагає Україні. Благодійники сприяли будівництву сонячних панелей, завдяки яким можна буде економити електрику.

«Ви будете першим, хто дізнається, навіть Мінкульт ще не все знає, але ми від німецького фонду допомоги Україні отримали непряму допомогу, підписали тристоронню угоду і будуємо, (вже майже на стадії завершення), сонячні панелі на гаражі заповідника. Цим ми зможемо забезпечити економію електроенергії заповідника у складних умовах сьогодення», – поділився керівник заповідника.

Окрім цього, заповідник отримав допомогу від благодійників з Великої Британії та Італії.

«Ми отримали від італійців п’ять генераторів, від фонду «Аліс» – велику кількість пакувального матеріалу для нашої колекції, у нас понад 72 тисячі предметів фондової збірки, внесених до державного реєстру. Ми також отримали від ІКОМОС (Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць) допомогу, а саме – сканери. Від Великої Британії отримали планетарний сканер, який дає можливість відскановувати стародруки. Зараз також працюємо з італійцями з приводу того, щоби отримати фінансування на 3D сканування двох об’єктів, зокрема – Церкви Спаса на Берестові, і підготовки наших спеціалістів до роботи з 3D скануванням нерухомих пам’яток», – каже Олександр Рудник.

Нагадаємо, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло, який нещодавно  закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, не з’явився на підписання Акту про повернення будівель церкви до держави.

З 1 січня Успенський собор і Трапезний храм на території Верхньої лаври перейшли під контроль заповідника Києво-Печерська лавра, який підпорядковується Міністерству культури. Наразі на території двох храмів Верхньої лаври триває перевірка і вони закритті для відвідувачів. 

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Теги: електроенергія Києво-Печерська лавра

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