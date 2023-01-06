У Києво-Печерській лаврі встановлюють сонячні панелі, щоби економити електрику

Реставрації, розпочаті до війни, досі не завершені

Києво-Печерська Лавра отримала від німецького фонду допомоги в Україні сонячні панелі, які дозволять економити електроенергію. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник Національного заповідника «Києво-Печерська Ліавра» Олександр Рудник.

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Олександр Рудник зауважив, що наразі, у період воєнного стану, фінансування заповідника наразі обмежене, але допомагають благодійники та меценати.

Заповідник «Києво-Печерська Лавра» підписав угоду з німецьким благодійним фондом, який допомагає Україні. Благодійники сприяли будівництву сонячних панелей, завдяки яким можна буде економити електрику.

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«Ви будете першим, хто дізнається, навіть Мінкульт ще не все знає, але ми від німецького фонду допомоги Україні отримали непряму допомогу, підписали тристоронню угоду і будуємо, (вже майже на стадії завершення), сонячні панелі на гаражі заповідника. Цим ми зможемо забезпечити економію електроенергії заповідника у складних умовах сьогодення», – поділився керівник заповідника.

Окрім цього, заповідник отримав допомогу від благодійників з Великої Британії та Італії.

«Ми отримали від італійців п’ять генераторів, від фонду «Аліс» – велику кількість пакувального матеріалу для нашої колекції, у нас понад 72 тисячі предметів фондової збірки, внесених до державного реєстру. Ми також отримали від ІКОМОС (Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць) допомогу, а саме – сканери. Від Великої Британії отримали планетарний сканер, який дає можливість відскановувати стародруки. Зараз також працюємо з італійцями з приводу того, щоби отримати фінансування на 3D сканування двох об’єктів, зокрема – Церкви Спаса на Берестові, і підготовки наших спеціалістів до роботи з 3D скануванням нерухомих пам’яток», – каже Олександр Рудник.

Нагадаємо, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло, який нещодавно закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, не з’явився на підписання Акту про повернення будівель церкви до держави.

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З 1 січня Успенський собор і Трапезний храм на території Верхньої лаври перейшли під контроль заповідника Києво-Печерська лавра, який підпорядковується Міністерству культури. Наразі на території двох храмів Верхньої лаври триває перевірка і вони закритті для відвідувачів.