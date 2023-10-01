Неординарна подія на пункті пропуску: білоруські прикордонники здивували українців

Подія трапилася під час всеукраїнської хвилини мовчання

Неординарна подія трапилася 1 жовтня на одному із пунктів пропуску з Білоруссю. Під час всеукраїнської хвилини мовчання білоруси приспустили свій прапор. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

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«Не знаю, чи це була ініціатива окремого військового або команда зверху, але дзвіночок позитивний для нас. Бо й там серед військових є люди з честю та гідністю, які, можливо, і розуміють хто є справжньою загрозою для Білорусі», – написав журналіст.

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Нагадаємо, Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито перетнув білоруський кордон. Білоруські прикордонники стверджують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

Міністерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього «відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався».