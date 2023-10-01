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Неординарна подія на пункті пропуску: білоруські прикордонники здивували українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Неординарна подія на пункті пропуску: білоруські прикордонники здивували українців
Білоруси приспустили свій прапор
фото: скріншот із відео

Подія трапилася під час всеукраїнської хвилини мовчання

Неординарна подія трапилася 1 жовтня на одному із пунктів пропуску з Білоруссю. Під час всеукраїнської хвилини мовчання білоруси приспустили свій прапор. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

«Не знаю, чи це була ініціатива окремого військового або команда зверху, але дзвіночок позитивний для нас. Бо й там серед військових є люди з честю та гідністю, які, можливо, і розуміють хто є справжньою загрозою для Білорусі», – написав журналіст.

Нагадаємо, Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито перетнув білоруський кордон. Білоруські прикордонники стверджують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

Міністерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього «відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався».

Теги: журналіст прапор прикордонники

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