Держприкордонслужба дала пораду всім, хто намагатиметься втекти за кордон

Втікачів ловлять як на зеленій ділянці кордону, так і на пунктах пропуску

Кожного дня прикордонники затримують десятки порушників

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону дав пораду всім українцям, які намагатимуться втекти за кордон з настанням холодів.

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Він наголосив, що співробітники Держприкордонслужби затримують порушників як на зеленій ділянці кордону, так і на пунктах пропуску. В останньому випадку зазвичай намагаються підкупити прикордонників або використати підроблені документи.

За словами Демченко, щоденно прикордонники в середньому затримують близько 30 порушників.

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«Від 24 лютого минулого року на зеленій ділянці кордону було затримано близько 15300 порушників, а в пунктах пропуску викрито близько 6800 осіб, які намагалися використовувати підроблені документи», – заявив речник Держприкордонслужби.

В той самий час він прогнозує зниження кількості спроб незаконного перетину кордону з настанням холодів та погіршенням погодних умов.

«Можу також застерегти порушників все ж таки уникати таких незаконних мандрівок, бо складні погодні умови або складна місцевість може призвести до загибелі», – додав Демченко.

Нагадаємо, сили оборони Фінляндії укладають секретні угоди із приватними землевласниками, щоб будувати на кордоні з Росією фортифікаційні споруди та проводити військові навчання. Перші угоди було підписано ще шість років тому, проте лише після початку війни в Україні робота у цьому напрямі почала швидко просуватися.