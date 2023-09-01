Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону (відео)

Наразі немає підтвердження цього інциденту з польського боку

Білоруські прикордонники стверджують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито перетнув білоруський кордон. Білоруські прикордонники стверджують, що військовий вертоліт Польщі порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Там додали, що поінформували польську сторону про цей «інцидент».

Міністерство закордонних справ Білорусі окремо повідомило, що викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Войцеха Філімоновича й зажадало від нього «відповідних роз'яснень і здійснення ретельного розслідування інциденту, що стався».

Підкреслимо, що наразі немає підтвердження цього інциденту з польського боку, а на відео не можна однозначно встановити, який вертоліт і де «порушував» повітряний простір.

Нагадаємо, що Польща пригрозила «повністю відрізати» Білорусь від Європи. Глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення «серйозних інцидентів» на кордоні з Білоруссю Польща разом з країнами Балтії готова до «серйозних кроків».