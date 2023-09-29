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Сусідня з Росією країна робить таємні укріплення на кордоні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сусідня з Росією країна робить таємні укріплення на кордоні
У фінських лісах будуть таємні укріплення
фото: Helsingin Sanomat

Фіни почали будувати на кордоні із Росією фортифікаційні споруди

Сили оборони Фінляндії укладають секретні угоди із приватними землевласниками, щоб будувати на кордоні з Росією фортифікаційні споруди та проводити військові навчання. Про це пише Helsingin Sanomat.

Перші угоди було підписано ще шість років тому, проте лише після початку війни в Україні робота у цьому напрямі почала швидко просуватися. «Ставлення стало явно позитивнішим. Люди зрозуміли, про що йдеться у договорі землекористування», – зазначили у відділі боєздатності Сил оборони.

Перед укладанням угод фінська армія визначила ключові райони, де необхідно якнайшвидше звести укріплення. Самі договори засекречуються, а інформація про місцезнаходження фортифікацій має закритий характер. Відомо лише, що землі, де вони будуються, у Східній Фінляндії.

Стандартний договір фінської армії із землевласниками розрахований на 20 років. Під час його підписання власнику ділянки належить одноразова виплата у розмірі 750 євро. Також виплачується по 4,8 тис. євро за кожний гектар, який використовується для будівництва фортифікацій. Кінцева сума залежить від площі земельної ділянки.

Угода дає армії право зводити оборонні споруди, але так, щоб вони не завдавали шкоди нормальному використанню об'єкта нерухомості. При цьому не виключається вирубування дерев та кущів. Також протягом 14 днів на рік військові та прикордонники можуть проводити тренування на орендованій території.

Землевласники, які підписали договори, стурбовані переважно вирубуванням дерев для військового будівництва, а також тривалим періодом дії угоди.

Подібні договори потрібні для підготовки до потенційної кризи без запровадження надзвичайного стану, пояснив глава відділу забезпечення готовності Сил оборони Фінляндії Саулі Хонгісто.

У вересні 2022 року прикордонна служба Фінляндії запропонувала поставити паркан на кордоні Росією. Будівництво розпочалося у лютому, а тестову ділянку завдовжки 3 км та вартістю 6 млн євро звели до вересня. На ньому фінська влада хоче перевірити, чи витримає паркан зимові морози, снігові навантаження або «можливе скупчення людей, які прибувають зі сходу». Загалом планується збудувати 200 км паркану, переважно в південно-східній частині країни.

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе передбачив, що в майбутньому в Гельсінкі виникнуть труднощі на кордоні з Росією. «Ми помічаємо, що наш кордон із Росією напрочуд мирний. Можливо, через те, що вони перекинули свої війська в Україну. Безсумнівно, у майбутньому на нас чекають труднощі», – сказав Ніїністе. За його словами, приводом для агресії Москви може бути членство Фінляндії до НАТО.

Нагадаємо, Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах, повідомляє yle. Міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен зазначила, що заборона набирає чинності із суботи, 16 вересня.

На думку міністерки, нові правила суттєво скоротять трафік на кордоні між Фінляндією та Росією.

Крім того, обмеження стосуватимуться і тих російських автомобілів, які вже знаходяться на території країни. Валтонен додала, що навіть постійне проживання у країні не дає права на використання зареєстрованих у Росії автомобілів на території Фінляндії.

До слова, Агентство харчової безпеки Фінляндії почало розкидати вакцину від сказу на південно-східному кордоні з Росією. Про це пише місцеве видання Yle.

Такий  захід покликаний перешкоджати поширенню хвороби серед диких тварин на території країни. Вакцина є брикет-приманкою розміром кілька сантиметрів зі їстівною масою. Її розкидають із літака на ділянці завдовжки 40 км між Іломантсі та Віролахті, а також на іншому відрізку завдовжки 20 км вздовж південного узбережжя – від східного кордону до Пюхтяя. Зазначається, що поширення вакцини триватиме близько місяця.

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Теги: прикордонники влада кордон робота навчання військові військові навчання Фінляндія армія правила

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