Україна перенесла частину виробництва ракет за кордон – Данілов

Олексій Данілов: «Частина виробництва винесена за межі нашої країни, де РФ точно не дістане його»

Україна перенесла частину виробництва своїх ракет за межі країни, щоб запобігти ударам з боку росіян. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі «Українського радіо».

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Данілов нагадав про ракетний удар росіян по одному з українських виробництв ракет, зазначивши, що підприємство перенесли за межі України: «Цей удар вже стався давно й тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об’єктів ще з часів Радянського Союзу, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб унеможливити їх. Це не впливає глобально на ракетну программу».

«Частина виробництва винесена за межі нашої країни, де РФ точно не дістане його. Адже Росія лише з нами може вести боротьбу, а якщо йдеться про країни НАТО, то в них тут все слабенько», – констатував Данілов.

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Також він додав, що відновилися й удари росіян по українській енергетиці. «Російська Федерація – підступна країна, яка не може воювати з військовими. Вона воює з нашим цивільним населенням, нищить нашу цивільну інфраструктуру для того, щоб завдати болю нашому народові – пенсіонерам, дітям, які під час таких атак перебувають в складному становищі», – зазначив Данілов.

Проте, як додав посадовець, українці свідомі того, що перемога буде за Україною державою і кожен робить все від себе залежне, аби пройти цей сезон якомога легше. «Держава максимально готується, проте це не означає, що в нас не буде проблем взимку. Вони обов’язково будуть, але ми маємо пам’ятати, що вже прожили одну із найскладніших зим як для нас, так і для всього світу. Я не знаю жодної країни, яка б стикалася з такими проблемами взимку під час військових дій», – зазначив секретар РНБО.

Раніше Данілов розповів, як зараз працює українська оборонка.