Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна перенесла частину виробництва ракет за кордон – Данілов

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна перенесла частину виробництва ракет за кордон – Данілов
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Частина виробництва винесена за межі нашої країни, де РФ точно не дістане його»  

Україна перенесла частину виробництва своїх ракет за межі країни, щоб запобігти ударам з боку росіян. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі «Українського радіо».

Данілов нагадав про ракетний удар росіян по одному з українських виробництв ракет, зазначивши, що підприємство перенесли за межі України: «Цей удар вже стався давно й тому ми, розуміючи, що росіяни знають дислокацію певних об’єктів ще з часів Радянського Союзу, заздалегідь зробили певні кроки для того, щоб унеможливити їх. Це не впливає глобально на ракетну программу».

«Частина виробництва винесена за межі нашої країни, де РФ точно не дістане його. Адже Росія лише з нами може вести боротьбу, а якщо йдеться про країни НАТО, то в них тут все слабенько», – констатував Данілов.

Також він додав, що відновилися й удари росіян по українській енергетиці. «Російська Федерація – підступна країна, яка не може воювати з військовими. Вона воює з нашим цивільним населенням, нищить нашу цивільну інфраструктуру для того, щоб завдати болю нашому народові – пенсіонерам, дітям, які під час таких атак перебувають в складному становищі», – зазначив Данілов.

Проте, як додав посадовець, українці свідомі того, що перемога буде за Україною державою і кожен робить все від себе залежне, аби пройти цей сезон якомога легше. «Держава максимально готується, проте це не означає, що в нас не буде проблем взимку. Вони обов’язково будуть, але ми маємо пам’ятати, що вже прожили одну із найскладніших зим як для нас, так і для всього світу. Я не знаю жодної країни, яка б стикалася з такими проблемами взимку під час військових дій», – зазначив секретар РНБО.

Раніше Данілов розповів, як зараз працює українська оборонка.

Теги: кордон Олексій Данілов ракета війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Британії погоджуються, що в інтересах Заходу підтримувати Україну, щоб вона лишалась демократичною
Велика Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів США
25 вересня, 04:12
РФ майже щоночі атакує Україну іранськими дронами
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
20 вересня, 07:23
Медведєв прокоментував початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі
Кремль пояснив, чому не допомагає союзній Вірменії
19 вересня, 16:56
Олексій Данілов не бачить у звільненнях в Міноборони «якоїсь катастрофи»
Звільнення у міністерстві оборони: Данілов повідомив деталі
19 вересня, 01:32
Суд у Бахчисараї покарав чоловіка за тату з гербом України
Суд у Бахчисараї покарав чоловіка за тату з гербом України
13 вересня, 19:14
Цієї ночі в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи
Україна вдарила по заводу Порошенка. Все, що відомо про атаку на Севастополь
13 вересня, 13:51
Пашинян (ліворуч) заявив, що політика Вірменії, яка покладається виключно на РФ для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою
Прем'єр Вірменії звинуватив Росію в безпомічності. Кремль істерично відреагував
5 вересня, 17:10
Алехандро Еррера Евіа мав дружину та сина
У боях за Україну загинув доброволець із Колумбії
4 вересня, 23:46
Ліквідація наслідків нічної атаки на столицю
Десятки ракет та дронів: що відомо про нічну атаку на Україну
30 серпня, 08:54

Політика

Україна перенесла частину виробництва ракет за кордон – Данілов
Україна перенесла частину виробництва ракет за кордон – Данілов
Президент заінтригував українців
Президент заінтригував українців
Коли Україні світить членство в ЄС: Голова представництва назвала терміни
Коли Україні світить членство в ЄС: Голова представництва назвала терміни
Столтенберг пояснив, чому важливо розвивати оборонну промисловість України
Столтенберг пояснив, чому важливо розвивати оборонну промисловість України
Енергетична безпека та фінансування торгівлі: Зеленський зустрівся із президенткою Європейського банку
Енергетична безпека та фінансування торгівлі: Зеленський зустрівся із президенткою Європейського банку
Печерський суд постановив: Кирило Тимошенко – не корупціонер
Печерський суд постановив: Кирило Тимошенко – не корупціонер

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
«Не отримає жодної копійки з бюджету ЄС»: Угорщина назвала умову для допомоги Україні
25K
Український ветеран, якого звинувачують в нацизмі, змушений покинути Канаду (відео)
24K
Чи хочуть німці бачити біженців з України: нове опитування
19K
Польща готова допомагати біженцям з України, але висунула умову
9201
Вибух у Кривому Розі: Вілкул відреагував
7392
Пенсіонерка отримала п'ять років ув'язнення за три лайки в «Однокласниках»

Новини

«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці
Сьогодні, 17:08
На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн
Сьогодні, 17:06
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
Сьогодні, 16:57
Просував російську пропаганду: директору школи в Херсоні повідомлено про підозру
Сьогодні, 15:35
Окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини
Сьогодні, 14:54
Вересень завершиться теплом, а жовтень зустріне дощами: погода на вихідні
Сьогодні, 14:31

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту