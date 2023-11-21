«Непереможні лицарі архистратига Михаїла». Залужний привітав воїнів ДШВ зі святом (відео)
«Українські десантники – завжди перші, і це не просто слова чи гасло. Це життєвий принцип»
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українських воїнів із Днем десантно-штурмових військ. Про це він написав у Telegram.
«Українські десантники – завжди перші, і це не просто слова чи гасло. Це життєвий принцип. Український десант завжди на найскладніших відтинках фронту. Завжди там, де перемога!», – йдеться в повідомленні.
Залужний зазначив, що пишається «непереможними лицарями архистратига Михаїла».
«Мужні і мудрі, шляхетні та відважні – це про еліту Збройних Сил України – український десант! Схиляю голову у пошані і пам’яті за кожним десантником, який поклав життя за Україну, за нашу гідність і свободу у боротьбі з російськими окупантами!», – додав він.
Нагадаємо, в Україні 21 листопада відзначають День десантно-штурмових військ ЗСУ. Свято встановлене указом президента від 21 листопада 2017 року.
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