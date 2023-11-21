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День десантно-штурмових військ: привітання та листівки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
День десантно-штурмових військ: привітання та листівки
Сміливі хлопці з ДШВ завжди першими йдуть у бій і здатні виконати будь-яке завдання у будь-яких умовах
фото з відкритих джерел

21 листопада, коли православна церква вшановує архистратига Михаїла, професійне свято відзначають й українські десантники

В Україні 21 листопада відзначають День десантно-штурмових військ ЗСУ. Свято встановлене указом президента від 21 листопада 2017 року.

Десантно-штурмові війська – це окремий рід військ ЗСУ. До їх складу входять десантно-штурмові, повітрянодесантні та аеромобільні частини, спроможні швидко реагувати на різноманітні загрози та виклики, виконувати завдання за призначенням в умовах, що характеризуються високими маневровістю та автономністю дій. Девіз ДШВ – «Завжди перші».
Штурмовикам часто доводиться працювати за складних погодних умов, при цьому вміло маскуватися та прицілюватися у ворога
Штурмовикам часто доводиться працювати за складних погодних умов, при цьому вміло маскуватися та прицілюватися у ворога
фото з відкритих джерел

На їхньому маруновому, кольору запеклої крові, береті – знак із куполом парашута, крилами та вогненним мечем архангела Михаїла. 21 листопада, коли православна церква вшановує архистратига Михаїла, професійне свято відзначають й українські десантники. 

Десантно-штурмові війська займаються такими завданнями:

  • захоплення та утримання ключових об'єктів у тилу ворога під час парашутних операцій;
  • охоплення сил противника;
  • супровід наступальних операцій і швидке прикриття;
  • створення плацдарму в тилу противника;
  • штурм і захоплення будівель;
  • блокування та знищення ворожого десанту;
  • виконання спеціальних операцій, таких як звільнення заручників, усунення ворожих лідерів і т. п.;
  • диверсійні завдання й багато іншого.

Десантні частини мають високу мобільність і здатні швидко переміщатися, забезпечуючи гнучкість і оперативність у діях на театрі бойових дій.

День десантно-штурмових військ: привітання та листівки фото 1
фото з відкритих джерел

З початку повномасштабного вторгнення в Україну бійці з Десантно-штурмових військ разом з іншими частинами та підрозділами ЗСУ героїчно протистоять російському агресору, щодня, кров’ю та потом, а іноді й ціною власного життя, звільняючи нашу країну від загарбників.

Привітання

Вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю завжди триматися впевнено як на землі, так і в повітрі, та мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє вам літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил!

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Щиро вітаю з професійним святом — Днем десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Бажаю міцного здоров’я, успіхів у службі, перемог та Божого заступництва, а родині – миру та добробуту! 

День десантно-штурмових військ: привітання та листівки фото 2

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З Днем десантно-штурмових військ! Бажаю, щоб будь-яка висота була вам під силу, будь-яка справа – досяжна, а будь-яка ідея призводила до успіху. Нехай кожен день буде фонтаном бравого ентузіазму, сил та бойового духу!

***

Вітаю з Днем десантно-штурмових військ і бажаю, щоб бордовий берет завжди був у пошані, мужність не згасала, сила зміцнювалася з кожним днем! 

День десантно-штурмових військ: привітання та листівки фото 3

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Вітаю з Днем десантно-штурмових військ, наш мужній захисник! Ніколи не втрачай віри в себе та завжди пам'ятай, що я тебе безмежно ціную. Ти завжди перший. Ти завжди сильний. Ти завжди відважний. Дякую за твою сміливість та велике серце. Зі святом!

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Шановні десантники, вітаємо вас з вашим святом! Ви – еліта ЗСУ та гордість України. Ви завжди там, де найважче. Нехай ваші побратими будуть для вас надійною опорою, а підтримка близьких надихає вас. Слава Україні! Слава героям!

День десантно-штурмових військ: привітання та листівки фото 4

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Вітаємо всіх бордових беретів – хоробрих українських десантників. У цей святковий день бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя, добробуту та мирного неба над головою. Нехай в кожному бою вас охороняє небесний покровитель Михайло. Ми пишаємося вами.

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Ти справжній зразок ідеального десантника – сильний, сміливий, витривалий, працьовитий. Не боїшся труднощів і завжди допоможеш тим, хто потрапив у біду. Прекрасний друг, дбайливий батько та люблячий чоловік! Зі святом тебе сьогодні, міцного здоров'я, бадьорості та багато-багато позитиву в житті.

День десантно-штурмових військ: привітання та листівки фото 5

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Друже, вітаю з Днем десантно-штурмових військ ЗСУ! Бажаю завжди триматися впевнено і на землі, і в повітрі, а також мати надійний десант друзів у житті. Нехай кожен день дозволяє літати високо, а кожна ідея диктує умови успіху та перемоги! Здоров'я, невтомної мужності та сил.

***

День десантно-штурмових військ – день людини-героя. Зі святом, десантнику, ти справжній Герой! Нехай купол парашута стане твоїм захистом від життєвих негараздів, здоров'я буде міцним і надійним, а життя складатиметься лише з білих смуг!

День десантно-штурмових військ: привітання та листівки фото 6

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Вітаю з Днем десантно-штурмових військ і бажаю, щоб бордовий берет завжди був у пошані, щоби мужність не згасала, щоби твоя сила з кожним днем міцнішала, щоби ти завжди міг забезпечити надійний захист рідним і близьким, щоб міцне серце безупинно любило, а вільна душа прагнула щастя.

***

Вітаю з Днем десантно-штурмових військ! Бажаю ніколи в собі не сумніватися, не боятися труднощів і перешкод, йти назустріч своїй меті, а якщо й доведеться падати, то щоб поряд була підтримка товариша, вірне кохання та надійний парашут.

День десантно-штурмових військ: привітання та листівки фото 7

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Тобі я, десантнику мій, здамся без бою,
Піду на край світу я вслід за тобою,
З тобою удвох в небесах політаю!
З Днем ДШВ тебе, любий, вітаю!

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Теги: десант свято

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