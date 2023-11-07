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Десантники показали, як відбивали нічний штурм ворога (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Десантники показали, як відбивали нічний штурм ворога (відео)
На відео 79 десантно-штурмової бригади показано удар українських сил по колоні ворожої техніки
фото: скрін із відео

Ворог втратив чотири одиниці техніки та відступив

Російські загарбники вдаються до випробування нових тактик. Днями противник зробив спробу штурмувати передові позиції десантників 79 десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ ЗСУ у нічний час під прикриттям туману. Про це повідомляє пресслужба бригади.

У підсумку ворог втратив чотири одиниці техніки та відступив.

На відео 79 десантно-штурмової бригади показано удар українських сил по колоні ворожої техніки. Повітряна розвідка марунових беретів з Миколаєва вчасно виявила наближення ворожої колони і по ворогу було нанесено вогневе ураження.

Уранці український дрон зафіксував розбиту російську техніку на полі бою – танки та БМП.

Нагадаємо, триває 622-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та розвідувальний БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

Теги: війна окупанти штурм десант

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