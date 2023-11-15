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Україна першою у світі використає авіадесантні машини Caracal: яка їхня особливість

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна першою у світі використає авіадесантні машини Caracal: яка їхня особливість
Caracal – є тактичною авіадесантною машиною на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass
фото з відкритих джерел

Україна отримає п'ять таких транспортних засобів наприкінці цього або на початку 2024 року

Німецька компанія Rheinmetall планує поставити Збройним силам України авіадесантні тактичні машини Caracal. Про це повідомляє Rheinmetall.

Планується, що Україна отримає п'ять таких транспортних засобів наприкінці цього або на початку 2024 року. Ймовірніше за все, в Україні їх будуть використовувати Сили спеціальної операції або підрозділи спеціального призначення Головного управління розвідки.

Варто зауважити, що Україна буде першою країною, яка використовуватиме дані авто.

Caracal – є тактичною авіадесантною машиною на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. При цьому конструкція транспорту дозволяє транспортувати їх як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.

Також на Caracal можна установити встановлювати та комбінувати різноманітне озброєння, починаючи від кулеметів, закінчуючи протитанковими ракетними комплексами.

Вперше авто були представлені на виставці озброєнь DSEI у 2023 році в Лондоні. А розробляли її Rheinmetall, Mercedes-Benz та Armed Car Systems. Підприємство вже отримало замовлення від Німеччини та Нідерландів на 3 058 машин з підтримкою життєвого циклу на понад 20 років.

Основні характеристики Caracal:

  • довжина – 4,7 метра;
  • ширина – 1,8 метра;
  • висота – 1,85 метра;
  • вага – 4 900 кг;
  • вантажність – 2 000 кг;
  • потужність двигуна – 249 к.с.

Постачання зброї Rheinmetall для України
Німецький концерн Rheinmetal бере участь у кількох проектах на підтримку України. До них входять постачання бойових машин піхоти Marder, боєприпасів різного калібру, польових госпіталів, військових вантажівок і найближчим часом розвідувальної системи LUNA Next Generation.

Також ця компанія є партнером у численних багатосторонніх угодах Ringtausch. Ця процедура, розроблена урядом Німеччини, призначена для підтримки України у співпраці з європейськими сусідами ФРН та партнерами НАТО.

Нагадаємо, армія США отримала перші чотири прототипи лазерних систем протиповітряної оборони De M-Shorad на базі бронетранспортерів Striker.

До слова, в угорському міністерстві оборони підписано меморандум із Туреччиною про виробництво бойових машин Gidran. Метою створеного спільного підприємства є виробництво броньованих бойових машин Nurol Makina Gidran для Угорщини та угорських сил оборони. Таким чином, Угорщина стала першою державою ЄС та першою державою-членом НАТО, яка бере турецьку систему до себе на озброєння та створює по ній спільне виробництво з турками.

Теги: Німеччина військова техніка ЗСУ війна

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