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Росія заявила про ймовірне пошкодження танкера неподалік Керченської протоки

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія заявила про ймовірне пошкодження танкера неподалік Керченської протоки
Одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією цей танкер раніше ходив у Сирію і був під санкціями США

Одним з дронів у районі Керчі міг бути пошкоджений російський танкер-хімовоз SIG, який прийшов із Туреччини. Це сталося відстані 32 миль від Керченської протоки, тому жителі Керчі і околиць чули вибухи. Про це повідомляє «Кримський канал» у соціальних мережах.

Танкер стояв на якірній стоянці 471. Екіпаж цілий, у кількох осіб зафіксовані дрібні порізи від розбитого скла.

Повідомляється, що цей танкер раніше доставляв авіаційне паливо з Криму до Сирії, за що і був під санкціями США.

У соцмережах поширюють інформацію, що йдеться про російський танкер, який був спущений на воду у 2014 році, який перевозить нафту під російським прапором. 

Зазначимо, що радник окупаційного глави Криму Олег Крючков заявив, що вибухів на Кримському мосту не було, але відмовився коментувати ситуацію у Керченській протоці, заявивши, що це не є зоною відповідальності кримської «влади».

Як повідомлялося, у ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи.

На мосту перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. 

Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков закликає жителів «не нагнітати» ситуацію.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи в ніч на 4 серпня.

Крім того, вночі прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Згодом міноборони Росії офіційно підтвердило інформацію про атаку морських дронів на Новоросійськ.

Теги: радник Порту Міноборони

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