У районі Керченського моста прогриміли вибухи

На Керченського мосту перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки

У ніч на 5 серпня у районі Керченського мосту було чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У соцмережі також почало ширитись відео, на якому моряки обговорюють інцидент.

Також представник окупаційної влади на Запоріжжі Володимир Рогов підтвердив вибухи в районі Керченського мосту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Потужний вибух стався в районі Кримського мосту. Після цього почалася пожежа. Місцеві жителі зазначають, що чули гучний вибух у районі н. п. Яковенкове. Повідомляється, що, можливо, місце події поряд із Кримським мостом», - зазначив Рогов.

Він додав, що на мосту перекрито рух та відключено освітлення у зв'язку із заходами безпеки. Проте сам міст, за попередніми даними, не постраждав.

Також наголосив, що це атака українських дронів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим часом радник окупаційного голови Криму Олег Крючков закликає жителів «не нагнітати» ситуацію.

Зокрема російські телеграм-канали пишуть про кілька вибухів та звуки стрільби. В районі моста звучить сигнал тривоги.

Раніше повідомлялося, що міноборони країни-агресорки заявило про знищення у Криму 13 нібито українських безпілотників.

Повідомляється, що черговими засобами ППО знищено десять БПЛА. Ще три безпілотники були придушені засобами радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи в ніч на 4 серпня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, вночі прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Згодом міноборони Росії офіційно підтвердило інформацію про атаку морських дронів на Новоросійськ.