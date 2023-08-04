В окупованій Феодосії прогриміли вибухи

У регіоні працює протиповітряна оборона російських загарбників

У тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи в ніч на 4 серпня. Також у регіоні працює протиповітряна оборона російських загарбників. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

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Місцеві жителі почали повідомляти про перші звуки вибухів у соціальних мережах приблизно пів на четверту ночі. Пізніше були зафіксовані повторні вибухи.

Також, за повідомленнями в пабліках, спостерігався гул, який схожий на звук безпілотного літального апарату.

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Зазначається, що вибухи лунають у районі Феодосія - Приморський.

«У Феодосії працює російська протиповітряна оборона, і можна почути черги. Місцеві мешканці зареєстрували від 5 до 7 вибухів. Також повідомляють про звук безпілотників», - інформує джерело.

Крім того, зазначається, що по вулицях Феодосії швидко рухаються карети швидкої допомоги.

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Раніше повідомлялося, що увечері 2 серпня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого Мелітополя.

Нагадаємо, 2 серпня у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух.

Цікаво, що там знаходиться авіабаза «Гвардійське», де базується 37-й змішаний авіаційний полк РФ.

Тим часом окупанти перекрили рух Кримським мостом, але причини не назвали.