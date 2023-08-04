Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованій Феодосії прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованій Феодосії прогриміли вибухи
фото: скріншот

У регіоні працює протиповітряна оборона російських загарбників

У тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи в ніч на 4 серпня. Також у регіоні працює протиповітряна оборона російських загарбників. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Місцеві жителі почали повідомляти про перші звуки вибухів у соціальних мережах приблизно пів на четверту ночі. Пізніше були зафіксовані повторні вибухи.

Також, за повідомленнями в пабліках, спостерігався гул, який схожий на звук безпілотного літального апарату.

Зазначається, що вибухи лунають у районі Феодосія - Приморський.

«У Феодосії працює російська протиповітряна оборона, і можна почути черги. Місцеві мешканці зареєстрували від 5 до 7 вибухів. Також повідомляють про звук безпілотників», - інформує джерело.

Крім того, зазначається, що по вулицях Феодосії швидко рухаються карети швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що увечері 2 серпня пролунав вибух у центрі тимчасово окупованого Мелітополя.

Нагадаємо, 2 серпня у районі Гвардійського в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух

Цікаво, що там знаходиться авіабаза «Гвардійське», де базується 37-й змішаний авіаційний полк РФ.

Тим часом окупанти перекрили рух Кримським мостом, але причини не назвали.

 

Теги: вибух окупанти Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти обстріляли Херсон: є влучання в ТЦ та медзаклад
Окупанти обстріляли Херсон: є влучання в ТЦ та медзаклад
Сьогодні, 01:38
У Москві пролунав вибух на заводі
У Москві пролунав вибух на заводі
1 серпня, 23:45
За словами Зеленського, теракт в Оленівці є навмисним та прорахованим вбивством полонених «азовців»
Роковини теракту в Оленівці: Зеленський передав послання росіянам (відео)
29 липня, 16:43
Протягом доби росіяни 15 разів відкривали вогонь по цивільному населенню
Окупанти атакували Донеччину: вісім загиблих, серед них – діти (фото)
22 липня, 11:39
Наслідки нічної атаки на Одещину
Атака на Одещину: ЗСУ показали зруйновані зерносховища (фото)
21 липня, 09:23
ЗСУ розпочали наступальну операцію на початку червня
Контрнаступ: ISW назвав напрямки, де просуваються ЗСУ
13 липня, 06:22
На Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах
ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках – Генштаб
8 липня, 18:56
Є пошкодження адміністративних будівель і приміщення школи
Ракетний удар по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки (фото)
8 липня, 09:11
Невідомі партизани знищують російських окупантів у Брянській області
У Брянській області партизани ефектно ліквідували окупантів (відео)
4 липня, 11:48

Події в Україні

В окупованій Феодосії прогриміли вибухи
В окупованій Феодосії прогриміли вибухи
Окупанти обстріляли Херсон: є влучання в ТЦ та медзаклад
Окупанти обстріляли Херсон: є влучання в ТЦ та медзаклад
РФ атакує Україну ракетами, які Київ передав Москві за газові борги в 90-х
РФ атакує Україну ракетами, які Київ передав Москві за газові борги в 90-х
Зеленський: перевірка воєнкомів виявляє багато зловживань
Зеленський: перевірка воєнкомів виявляє багато зловживань
Росія атакувала Херсон, постраждав волонтер із Норвегії
Росія атакувала Херсон, постраждав волонтер із Норвегії
Нові ордери на арешт Путіна, деталі авіакатастрофи з керівництвом МВС. Головне за 3 серпня
Нові ордери на арешт Путіна, деталі авіакатастрофи з керівництвом МВС. Головне за 3 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії
16K
Путін може отримати нові ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду
8415
Битва за Чорне море. Країна без морської торгівлі – напівкастрована
6258
Що залишили по собі служителі Московської церкви у Білій Церкві (фото)
4927
Лічильники на воду із свердловин. Уряд пояснив нові правила, які спровокували скандал
4834
Переворот у Нігері: Африка стає вкрай проблемним регіоном

Новини

Спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 4 серпня
Сьогодні, 05:19
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:35
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Вчора, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Вчора, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Вчора, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 04:10

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту