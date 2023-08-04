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У головному російському порту на Чорному морі прогриміли вибухи (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У головному російському порту на Чорному морі прогриміли вибухи (фото, відео)
Вибухи гриміли на захід від Новоросійська
фото із соцмережі

Порт у Новоросійську, ймовірно, атакували морські дрони

У ніч на п’ятницю, 4 серпня, прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Надійної інформації про те, що саме там відбувається, поки що немає, але деякі телеграм-канали стверджують, що йдеться про атаку морських дронів.

Спочатку в мережах з'явилися повідомлення про вибух, імовірно, десь на захід від Новоросійська. «04.08 в районі першої години ночі в Південній Озеріївці був якийсь гучний звук. Вікна мало не вилетіли. Всі сусіди прокинулися, не зрозуміли, що сталося», – пише телеграм-канал «Супер Новини Новоросійська».

Південна Озеріївка – населений пункт на березі Чорного моря за вісім кілометрів від Новоросійська. Там знаходиться морський нафтоналивний термінал Каспійського трубопровідного консорціуму.

Деякі місцеві коментатори підтвердили інформацію про «гучний звук», дехто написав, що нічого не чув. Дехто припустив, що щось вибухнуло в терміналі, інші запевняли, що з терміналом усе гаразд.

Потім, уже рано-вранці за місцевим часом у кількох російських інформаційних телеграм-каналах з'явилися супроводі фотографіями твердження, що в районі Мисхако знищено кілька морських дронів.

У головному російському порту на Чорному морі прогриміли вибухи (фото, відео) фото 1
фото із соцмереж

Мисхако – це південна околиця Новоросійська, біля входу в бухту Новоросійська.

Новоросійськ – головний російський порт на Чорному морі та військово-морська база. Він розташований приблизно за 100 км по прямій від Керченської протоки та Кримського мосту, по якому Україна вже завдавала удару морськими безпілотниками.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи в ніч на 4 серпня.

Теги: вибух росія порт безпілотник

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