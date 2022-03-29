Знищення десантного корабля РФ у Бердянську: з'явилися важливі подробиці

«Ситуація унікальна, бо ніхто ніколи не використовував таку систему зброї проти кораблів»

Російський десантний корабель «Саратов» в порту тимчасово окупованого Бердянська знищили зі зброї, яка напряму не пристосована для ведення бою на морі. Про це в етері телеканалу «Рада» розповів генерал-майор СБУ Віктор Ягун.

«Ситуація унікальна, бо ніхто ніколи не використовував таку систему зброї проти кораблів», – каже він.

За словами генерала, ЗСУ від початку війни провели кілька таких операцій. «Це те, що ми «накрили» ракетними комплексами із берега патрульний корабель біля Одеси, і те, що ми використали ПЗРК проти катера, і те що ми використали проти цього корабля "Точку-У" - це унікальні ситуації. Ці ситуації можуть вивчати, як можна зброю, яка не пристосована для ведення бойових дій на морі використана була ЗСУ», – зазначив Ягун.

Нагадаємо, внаслідок успішної атаки українських Збройних сил на тимчасово захоплений порт Бердянськ уранці 24 березня був знищений великий десантний корабель «Саратов».

«Саратов» спустили на воду під назвою «Саратовський комсомолець» ще 1 липня 1964 року. З 1966-го він увійшов до складу Балтійського флоту ВМС СРСР, пізніше був переведений до Чорноморського флоту. Корабель кілька разів змінював назву, нинішню – «Саратов» – отримав 2003 року.

«Саратов» увійшов в історію так званої операції Російської Федерації з примушення до миру Грузії, відомої у цивілізованому світі як Російсько-грузинська війна в Південній Осетії, або Війна 08.08.08 (саме в ніч на 8 серпня 2008 року російські окупанти почали бойові дії проти Грузії). 10 серпня корабель взяв участь у морській битві проти грузинських катерів біля узбережжя Абхазії.



