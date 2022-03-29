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    Події в Україні

    Звільнений Тростянець. Голова Сумської ОДА опублікував промовисті кадри

    26 березня 93-я окрема механізована бригада &laquo;Холодний Яр&raquo;&nbsp;звільнила Тростянець на Сумщині від російських загарбників - Звільнений Тростянець. Голова Сумської ОДА опублікував промовисті кадри
    26 березня 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр» звільнила Тростянець на Сумщині від російських загарбників
    фото: Дмитро Живицький

    Тростянець регулярно обстрілювали окупанти, тож житлові будинки та об’єкти інфраструктури зазнали руйнувань

    Тростянець в Охтирському районі Сумщини, який майже місяць перебував під блокадою військ РФ, звільнений від російських загарбників. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram-каналі опублікував фото, що зараз відбувається у місті.

    На кадрах видно пошкоджені та зруйновані житлові будинки й інші будівлі з вибитими вікнами. Довкола розкидано багато скла й уламків. У землі позастрягали залишки розірваних російських боєприпасів, на вулицях багато знищеної українськими захисниками техніки окупантів.

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    Звільнений Тростянець. Голова Сумської ОДА опублікував промовисті кадри
    Звільнений Тростянець. Голова Сумської ОДА опублікував промовисті кадри
    Звільнений Тростянець. Голова Сумської ОДА опублікував промовисті кадри
    Звільнений Тростянець. Голова Сумської ОДА опублікував промовисті кадри
    Звільнений Тростянець. Голова Сумської ОДА опублікував промовисті кадри
    фото: Дмитро Живицький

    Нагадаємо, 26 березня 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр» звільнила Тростянець на Сумщині від російських загарбників. Російська Кантемирівська танкова дивізія зазнала втрат і втекла. На фото, зробленими Олексієм Мужчиною для «Главкома», видно, що ЗСУ знищили чимало техніки ворогів.

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    Російські війська захопили Тростянець ще 1 березня. Три російські колони з різних сторін зайшли в місто і повністю зайняли його.

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    Теги: росія окупанти Суми війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Звільнений Тростянець. Голова Сумської ОДА опублікував промовисті кадри