Звільнений Тростянець. Голова Сумської ОДА опублікував промовисті кадри

Тростянець регулярно обстрілювали окупанти, тож житлові будинки та об’єкти інфраструктури зазнали руйнувань

Тростянець в Охтирському районі Сумщини, який майже місяць перебував під блокадою військ РФ, звільнений від російських загарбників. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram-каналі опублікував фото, що зараз відбувається у місті.

На кадрах видно пошкоджені та зруйновані житлові будинки й інші будівлі з вибитими вікнами. Довкола розкидано багато скла й уламків. У землі позастрягали залишки розірваних російських боєприпасів, на вулицях багато знищеної українськими захисниками техніки окупантів.

Нагадаємо, 26 березня 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр» звільнила Тростянець на Сумщині від російських загарбників. Російська Кантемирівська танкова дивізія зазнала втрат і втекла. На фото, зробленими Олексієм Мужчиною для «Главкома», видно, що ЗСУ знищили чимало техніки ворогів.

Російські війська захопили Тростянець ще 1 березня. Три російські колони з різних сторін зайшли в місто і повністю зайняли його.

Читайте також: