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    Думки вголос

    Чим Україна винна, що на неї напала Росія?

    Україна &ndash; воскресне! Тому що в нас немає іншого шляху - Чим Україна винна, що на неї напала Росія?
    Україна – воскресне! Тому що в нас немає іншого шляху
    фото з відкритих джерел

    Наші герої не вмирають, але йдуть у вічність зі славою!

    Дорогі брати і сестри!

    Всі ці роздуми, всі ці сенси і образи, які щороку подає нам Церква в середині постового шляху – бо в тижні наступному ми матимемо вже середину Великого посту і час біжить швидко! – все це з особливою силою відлунює в наших серцях тепер, коли триває війна.

    Чи ми, як держава і народ, вчинили проти Росії щось таке, що заслуговує на жорстокість і душогубство, яких зазнаємо від військ сусіднього народу? Нічого подібного ми не вчинили, не мали проти сусідів ніяких злих задумів, а лише бажали жити в своєму власному домі як вільні люди.

    Чи заслуговують на смерть наші героїчні воїни, які віддають зараз своє життя за Україну, за її краще майбутнє? Чи вчинили супроти Московії щось зле і достойне покарання мирні мешканці Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі та Гостомеля, Сум і Волновахи та десятків і сотень інших міст і сіл України, яких російські агресори зараз катують і вбивають, сіючи руйнування і смерть? Нічого подібного вони не вчинили! Але вони страждають.

    Страждають так, як страждали мученики, гнані язичниками і безбожниками. Страждають, як Спаситель на хресті – несправедливо.

    Без віри в Бога, без віри у вічне життя, у перемогу добра над злом, такі страждання, таку несправедливість важко і неможливо пережити, не зламавшись. Але наша віра в Христа розіп’ятого і воскреслого дає нам, дає українському народу сили долати ці страждання. Ми взяли хрест свій, взяли спільний хрест України – і несемо його на Голгофу страждань, щоби перемогти зло і досягти Воскресіння.

    Тому наші герої не вмирають, але йдуть у вічність зі славою! Тому пролита кров невинних не марно пропадає, але як і кров мучеників, вона дає вінці вічні тим, хто не зрадив любові до ближніх. А на голови мучителів ця кров збирається, за образним висловом Писання, як вугілля палаюче, переповнюючи чашу гніву Господнього, що буде вилита на беззаконників.

    Тож, дорогі брати і сестри, хоча і важкий хрест випав нам, але маємо гідно нести його, йти за Христом – і тоді досягнемо перемоги. Перемоги духовної і перемоги над злом, яке приніс в наш дім російський агресор. Перемоги, доказом якої є те, що розіп’ятий Христос – воскрес. Віримо, що силою правди та милості Божої, силою любові, жертовності та віри нашого народу і нині зранена, катована і розіп’ята ворогами Україна – воскресне.

    Джерело: блог Митрополита Епіфанія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти церква війна смерть держава Україна окупація #stoprussia
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    Чим Україна винна, що на неї напала Росія?