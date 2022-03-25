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    Офіційно: У Бердянську був знищений не «Орськ», а «Саратов»

    У Бердянську було знищено корабель &laquo;Саратов&raquo;, кораблі &laquo;Цезар Куніков&raquo; і &laquo;Новочеркаськ&raquo; отримали пошкодження і відійшли від порту. - Офіційно: У Бердянську був знищений не «Орськ», а «Саратов»
    У Бердянську було знищено корабель «Саратов», кораблі «Цезар Куніков» і «Новочеркаськ» отримали пошкодження і відійшли від порту.

    Корабель «Саратов» тієї ж серії, що і «Орськ»

    За уточненою інформацією Генштабу Збройних сил України, у порту міста Бердянськ було знищено не велтикий десантний корабель «Орськ», як повідомлялося раніше, а корабель «Саратов». Це корабель такої ж серії.

    Корабель «Саратов» був спущений на воду у 1966 році.

    Окрім того, великі десантні кораблі «Цезар Куніков» і «Новочеркаськ» отримали пошкодження і відійшли від порту.

    Раніше повідомлялося, знищений корабель у Бердянську міг перевозити до 20 танків, 45 БТРів і 400 десантників. «Це величезна ціль, яка була уражена нашими військовими», – заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

    Нагадаємо, Україна за час повномасштабної війни з Росією втратила щонайменше 74 танки – знищені або захоплені. Натомість українські солдати змогли захопити 117 ворожих танків, повідомляє Forbes з посиланням на дані аналітиків відкритої розвідки, які перевіряють фотографії та відео в соціальних мережах.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Офіційно: У Бердянську був знищений не «Орськ», а «Саратов»