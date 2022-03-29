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    Події в Україні

    Окупанти підтвердили: вони знищили сотні мирних жителів у Маріупольському театрі

    Окупанти підтвердили: вони знищили сотні мирних жителів у Маріупольському театрі
    фото скріншот відео

    Рашисти продовжують повторювати свій фейк про штаб полку «Азов»

    Кремлівські загарбники зняли відео у знищеному ними Драматичному театрі Маріуполя, де загинуло щонайменше 300 мирних мешканців міста. Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

    При цьому рашисти продовжують повторювати свій фейк про штаб полку «Азов».

    «Пропагандистська російська мразь виклала в мережу відео зсередини нашого Драматичного театру. Де, прогулюючись буквально по трупах цивільних маріупольців, розповідає про «вибух з середини штабу Азов». Дивуючись, що на померлих немає ані форми, ані касок, ані бронежилетів», – йдеться у повідомленні.

    Андрющенко зауважив, що цинізм росіян давно нікого не дивує.

    Нагадаємо, 16 березня російські загарбники скинули бомбу і знищили Драматичний театр у Маріуполі. Там ховалися сотні людей - здебільшого жінки з дітьми. На землі біля театру великими літерами було написано слово «діти». За кілька годин до удару росіяни заявили, що в театрі знаходиться штаб полку «Азов». Внаслідок бомбардування загинуло щонайменше 300 людей.

    Як повідомлялося, у Маріуполі Донецької області, заблокованому російськими окупантами, залишаються близько 160 тис. мирних жителів. До слова, у Маріуполі бійці «Азова» знищили ворожу техніку.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти підтвердили: вони знищили сотні мирних жителів у Маріупольському театрі