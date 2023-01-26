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Неспокійна ніч триває, але ППО працює. Що відомо на 02:30

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Неспокійна ніч триває, але ППО працює. Що відомо на 02:30
фото ілюстративне

Вибухи на Черкащині та в передмістях Києва, в Дніпрі підтвердили влучання в промислове підприємство

Країна-агресор продовжує масовану атаку українських населених пунктів з повітря. Вітчизняні сили протиповітряної оборони (ППО) сконцентровані на нейтралізації ворожих безпілотних літальних апаратів.

Київщина

В соціальних мережах припускають, що саме цей регіон є основною мішенню атаки. Адже поступово мапа повітряних тривог “зміщується” з Півдня та Сходу на Північ та Центр країни. “Відбій дали на Дніпропетровщині, Запоріжжі, та Харківщині. Загроза атаки дронів лишається для Півночі та центральних регіонів. Стратегія ворога — окружити Київщину з різних боків”, - пишуть в телеграм-каналах.

Повідомляють про збиття, як мінімум, одного дрону-камікадзе “Шахед” над Бояркою. Також ППО спрацювало в районі Українки . Помічені безпілотники у Бучанському районі

Звуки, схожі на ті, що видають іранські дрони, чутно й у столиці - на жиловому масиві “Харківський”. Отже загроза не минула. 

“Над Київщиною працює ППО! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Наголошуємо на необхідності зберігання інформаційної тиші. У жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО та наслідки ворожих ударів. Віримо в наші Сили Оборони”, - пише Київська обласна військова адміністрація.

Черкащина

Мешканці регіону також пишуть о вибухах. “Ситуація на Черкащині контрольована. Працюють сили ППО. Подробиці згодом. Повітряна тривога триває“, — пише голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Дніпропетровщина

В області об’явлено про відбій тривоги. Керівництво оцінює наслідки нічної атаки. Вже відомо про те, що в  Дніпрі російські окупанти влучили у промислове підприємство, жертв немає, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук

Теги: обстріл Київ Дніпро Черкащина Київщина

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