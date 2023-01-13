Неспокійна ніч у Херсоні: у місті чути роботу артилерії

Артилерія працювала між правим та тимчасово окупованим лівим берегом Херсонської області

У Херсоні в ніч проти 13 січня пролунали вибухи. Про це передають місцеві пабліки та соцмережі.

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Зазначається про роботу артилерії між правим та тимчасово окупованим лівим берегом Херсонської області. Офіційної інформації поки що немає.

Жителів закликали якомога далі перебувати від вікон, а якщо чути вибухи, сховатися за стіною.

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Раніше повідомлялося, що у Сальдо під час обшуків знайшли цікаву бібліотеку. Поряд з такими виданнями, як «Императрица Екатерина ІІ», «Россия. Великия Судьба», «Москва. Размышления в фотографиях», сусідить посібник «Радость сексу. Книга о премудростях любви». А також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок.