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Неспокійна ніч у Херсоні: у місті чути роботу артилерії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Неспокійна ніч у Херсоні: у місті чути роботу артилерії
Жителів закликали якомога далі перебувати від вікон
фото ілюстративне

Артилерія працювала між правим та тимчасово окупованим лівим берегом Херсонської області

У Херсоні в ніч проти 13 січня пролунали вибухи. Про це передають місцеві пабліки та соцмережі.

Зазначається про роботу артилерії між правим та тимчасово окупованим лівим берегом Херсонської області. Офіційної інформації поки що немає.

Жителів закликали якомога далі перебувати від вікон, а якщо чути вибухи, сховатися за стіною.

Неспокійна ніч у Херсоні: у місті чути роботу артилерії фото 1

Раніше повідомлялося, що у Сальдо під час обшуків знайшли цікаву бібліотеку. Поряд з такими виданнями, як «Императрица Екатерина ІІ», «Россия. Великия Судьба», «Москва. Размышления в фотографиях», сусідить посібник «Радость сексу. Книга о премудростях любви». А також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок.

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Теги: обстріл Херсон росія Україна війна вибух

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