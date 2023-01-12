Ракетний обстріл Лимана, у Херсоні після атаки горів пологовий. Ситуація в регіонах станом на 12 січня

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

Два обстріли за минулу добу, із мінометів та РСЗВ ворог поцілив по Новгород-Сіверському району. Без жертв та руйнувань. Вночі — без обстрілів.

Сумщина

Учора протягом дня росіяни обстріляли Шалигинську та Есманьську громади. По Шалигинській громаді ворог ударив із артилерії, 4 прильоти. Есманьську громаду противник обстріляв із мінометів, три прильоти. У всіх випадках – без жертв і руйнувань. Вночі та вранці – без обстрілів.

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Запорізька

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Білогір'я, Ольгівське, Гуляйпільське, Гуляйполе, Новояковлівка, Чарівне, Преображенка, Мала Токмачка, Кам'янське, Степове, Оріхів, Залізничне, Новоандріївка, Дорожнянка, Малинівка, Новоданилівка, Лук'янівське, Малі Щербаки.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровська область

Росіяни знову обстрілювали Нікопольщину – вночі ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Без жертв. Понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. Наслідки атаки ще з’ясовуються.

Харківщина

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча і Новомлинськ.

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На Куп’янському напрямку ворог обстрілював райони Дворічної, Западного, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Крохмального, Берестового, Вишневого, Іванівки і Першотравневого.

Внаслідок цих обстрілів пошкоджено одне підприємство, торгівельний павільйон, господарчі споруди, газові труби, паркани. У Куп'янську та Вовчанську пошкоджено сім приватних будинків. Без жертв.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Стельмахівки і Кремінної. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв район Стельмахівки.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження росіян потрапили Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине і Діброва. Втрати ворога зростають: у Луганську під потреби поранених російських військових в будівлі обласної лікарні переоблаштували навіть актову залу.

Донеччина

Вночі – ракетний обстріл Лимана, зруйновані три житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Зранку активізувалися бойові дії по всій лінії фронту в Очеретинській громаді. Триває артобстріл сел Веселе та Красногорівка, влучання по території селищ.

Авдіївська ВА: вночі – поодинокі прильоти по старій частині міста. По лінії оборони навколо міста тривали обстріли позицій. На ранок – активізація штурмових дій на напрямках Красногорівки, Веселого, Водяного та Первомайського.

Вчора вдень — ракетні удари по Часовому Яру та Костянтинівці. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, дорожнє полотно.

Впродовж минулої доби відбувалися обстріли смт.Курахівка та м.Курахове. В смт.Курахівка є пряме влучання в двоповерховий житловий будинок та пошкоджено приватний житловий будинок з господарськими спорудами. У м.Курахове – пряме влучання в адміністративну будівлю міської ради, пошкоджено три багатоквартирних будинки.

Протягом доби під постійними обстрілами – околиці Соледара. Кількість пошкоджених будинків встановити неможливо, інформація про постраждалих цивільних уточнюється.

с.Парасковіівка поблизу Соледару – також під постійним вогнем протягом доби. Пошкоджено три приватних будинка. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Миколаївщина

Вчора вдень зафіксовані ворожі обстріли у напрямку Очаківської громади. Також минулої доби ворог завдавав ударів у напрямку Куцурубської громади. Постраждалих немає. Попередньо – без руйнувань.

Херсонщина

Ворог не припиняє тероризувати жителів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. За інформацією ГШ ЗСУ, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка, Антонівка та Херсон.

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Рашисти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у селі Микільське Дарʼївської громади. Об'єкт зазнав пошкоджень; троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів. Постраждала працівниця центру, жінка отримала легкі поранення, її життю нічого не загрожує. Наразі усувають наслідки підлої атаки окупантів.

Через численні вибухи в центрі Херсона була пошкоджена будівля Херсонського державного університету. Загалом минулої доби на Херсонщині одна людина загинула через удари російської армії, ще 5 – поранені.

Нагадаємо, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.