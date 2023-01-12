Окупанти обстріляли Марганець. Поранено місцевого жителя (фото)

Внаслідок обстрілу пошкоджено дев’ять житлових будинків

Російські загарбники вдень, 11 січня, обстріляли місто Марганець на Дніпропетровщині, внаслідок чого отримала поранення одна людина. Про це повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

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«Війська РФ здійснили обстріл міста Марганець. Пошкоджено дев’ять житлових будинків, чотири господарчі споруди, теплиця, вісім автомобілів, лінія електромережі», – йдеться у повідомленні.

Він додав, що з осколковими пораненнями госпіталізовано жителя міста. Медичні працівники надали йому необхідну допомогу, життю постраждалого нічого не загрожує.

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В межах інших територій Нікопольського району день минув без надзвичайних ситуацій. Євтушенко також закликав жителів прибережних територій провести цю ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін.

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Нагадаємо, 11 січня російські військові завдали ударів по Київському району Харкова – почалась детонація піротехнічних виробів на складі, куди влучив снаряд.

Додамо, 9 січня окупанти завдали ударів по ринку на Харківщині. Одразу після ракетного удару до лікарні у Шевченковому доправили п'ятьох пацієнтів. Одна з поранених померла в операційній від отриманих травм.