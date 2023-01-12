Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстріляли Марганець. Поранено місцевого жителя (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Марганець. Поранено місцевого жителя (фото)
Російські війська вдень обстріляли Марганець
фото: Євген Євтушенко

Внаслідок обстрілу пошкоджено дев’ять житлових будинків

Російські загарбники вдень, 11 січня, обстріляли місто Марганець на Дніпропетровщині, внаслідок чого отримала поранення одна людина. Про це повідомив очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

«Війська РФ здійснили обстріл міста Марганець. Пошкоджено дев’ять житлових будинків, чотири господарчі споруди, теплиця, вісім автомобілів, лінія електромережі», – йдеться у повідомленні.

Він додав, що з осколковими пораненнями госпіталізовано жителя міста. Медичні працівники надали йому необхідну допомогу, життю постраждалого нічого не загрожує.

В межах інших територій Нікопольського району день минув без надзвичайних ситуацій. Євтушенко також закликав жителів прибережних територій провести цю ніч у сховищі або скористатися правилом двох стін.

7 фото
На весь екран

Нагадаємо, 11 січня російські військові завдали ударів по Київському району Харкова – почалась детонація піротехнічних виробів на складі, куди влучив снаряд.

Додамо, 9 січня окупанти завдали ударів по ринку на Харківщині. Одразу після ракетного удару до лікарні у Шевченковому доправили п'ятьох пацієнтів. Одна з поранених померла в операційній від отриманих травм. 

Теги: обстріл військові Дніпропетровщина місто поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти влучили у склад піротехніки в Харкові
Обстріл Харкова. Окупанти влучили у склад піротехніки (відео)
Вчора, 01:06
Арестович попередив про масований обстріл України
Коли РФ може здійснити новий масований обстріл України: прогноз Арестовича
Вчора, 01:50
Окупанти обстріляли Курахівську міську територіальну громаду
Обстріл Курахового та удар по Харкову: яка ситуація в регіонах
Вчора, 12:35

Події в Україні

«Укренерго» дало оптимістичний прогноз на вихідні
«Укренерго» дало оптимістичний прогноз на вихідні
Окупанти обстріляли Марганець. Поранено місцевого жителя (фото)
Окупанти обстріляли Марганець. Поранено місцевого жителя (фото)
12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Окупанти готують нову авіабазу в Бердянську: супутникове фото
Окупанти готують нову авіабазу в Бердянську: супутникове фото
Наступна доба буде критичною. Боєць ЗСУ розповів, що насправді відбувається у Соледарі
Наступна доба буде критичною. Боєць ЗСУ розповів, що насправді відбувається у Соледарі
Важлива зміна. Розвідка Британії прокоментувала перестановки у керівництві армії РФ
Важлива зміна. Розвідка Британії прокоментувала перестановки у керівництві армії РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Замість повісток – оповіщення. Юрист пояснив, як це працюватиме
96K
Хто ловитиме військовозобов’язаних за кордоном? Юристи розтлумачили нові правила
14K
Я залишаюсь вірним УПЦ (МП). Боксер Усик зробив заяву
12K
«Укренерго» попереджає про зростання дефіциту електрики
9847
Улюблений генерал президента. І це не Залужний
9688
У колишньому офісі Байдена виявлено таємні звіти розвідки про Україну – ЗМІ

Новини

Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Вчора, 18:29
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Вчора, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
10 сiчня, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
10 сiчня, 19:01
«Слуги» планують вигнати депутатів від ОПЗЖ з Ради. Але не всіх (список)
10 сiчня, 12:34
ЗСУ відбили атаку окупантів під Соледаром: свіжі дані Генштабу з фронту
10 сiчня, 06:50

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту