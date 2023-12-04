В окупованому Луганську вибухнула нафтобаза (відео)
В атаці дронів традиційно звинуватили ЗСУ
Російські загарбники скаржаться на нічну «бавовну» в тимчасово окупованому Луганську. Про це повідомляють міcцеві Telegram-канали.
Вночі в Луганську невідомі безпілотники успішно атакували нафтобазу.
Спалахнула потужна пожежа, загорівся один із резервуарів.
В атаці традиційно звинуватили ЗСУ.
Нагадаємо, триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».
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