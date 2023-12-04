Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Луганську вибухнула нафтобаза (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Луганську вибухнула нафтобаза (відео)
Загорівся один із резервуарів
фото: скрін із відео

В атаці дронів традиційно звинуватили ЗСУ

Російські загарбники скаржаться на нічну «бавовну» в тимчасово окупованому Луганську. Про це повідомляють міcцеві Telegram-канали.

Вночі в Луганську невідомі безпілотники успішно атакували нафтобазу.

Спалахнула потужна пожежа, загорівся один із резервуарів.

В атаці традиційно звинуватили ЗСУ.

Нагадаємо, триває 649-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетних комплексах та два по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир».

Теги: окупанти ЗСУ війна Луганськ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці здивували тим, що відкинули Чорноморський флот Росії
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
Сьогодні, 06:04
Контрнаступальні операції ЗСУ тривають у західній частині Запорізької області
РФ контратакує на Запоріжжі, а ЗСУ мають успіхи поблизу Кремінної: карта боїв
Сьогодні, 08:37
Майбутнє України в ЄС та НАТО. Снайдер назвав ймовірний сценарій
Майбутнє України в ЄС та НАТО. Снайдер назвав ймовірний сценарій
Сьогодні, 09:29

Події в Україні

В окупованому Луганську вибухнула нафтобаза (відео)
В окупованому Луганську вибухнула нафтобаза (відео)
Майбутнє України в ЄС та НАТО. Снайдер назвав ймовірний сценарій
Майбутнє України в ЄС та НАТО. Снайдер назвав ймовірний сценарій
Міноборони України представило особливий «календар» для окупантів
Міноборони України представило особливий «календар» для окупантів
РФ контратакує на Запоріжжі, а ЗСУ мають успіхи поблизу Кремінної: карта боїв
РФ контратакує на Запоріжжі, а ЗСУ мають успіхи поблизу Кремінної: карта боїв
Окупанти просунулися у кількох місцях біля Авдіївки – ISW
Окупанти просунулися у кількох місцях біля Авдіївки – ISW
Масована нічна атака на Україну: сили ППО працювали в дев’ятьох областях
Масована нічна атака на Україну: сили ППО працювали в дев’ятьох областях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
27K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
18K
Американський генерал пояснив, чому Байден уникає деяких слів про Україну
17K
«Причина проста». Стефанчук роз'яснив, чому Порошенка не пустили за кордон
16K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
11K
Прогноз курсу валют на 2024 рік: економіст розповів, що буде з доларом

Новини

Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Вчора, 04:05

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua