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Майбутнє України в ЄС та НАТО. Снайдер назвав ймовірний сценарій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Майбутнє України в ЄС та НАТО. Снайдер назвав ймовірний сценарій
фото: Ale_Mi/depositphotos

«Головний здобуток ЗСУ на Чорному морі залишається майже непомітним»

Майбутнє України в Європейському Союзі має бути зумовлене її боротьбою з окупантами, а не остаточною територіальною перемогою. Таку думку американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер висловив у ексклюзивному інтерв’ю, яке дав виданню The Telegraph.

На думку Снайдера, люди мають зрозуміти, що Україна може приєднатися і до Європейського Союзу, і до НАТО до того, як відвоює кожен квадратний кілометр своєї території.

Тімоті Снайдер вважає, що можна застосувати той же сценарій, за яким діяла Федеративна Республіка Німеччина часів Холодної війни, до об’єднання країни у 1990 році. ФРН від початку входила до ЄС і НАТО, при тому, що, згідно з власним законодавством, не контролювала певну свою конституційну територію (тодішня Німецька Демократична Республіка).

«Дуже важливо визнати, що просто фізично окупувавши частину української території, Росія не може зупинити ці процеси», – каже професор Снайдер. – «Україна своїми діями цілком заслужила на право бути в Європейському Союзі».

Також Тімоті Снайдер заявив, що вважає головним успіхом України за останнє півріччя – перемогу над загарбниками у Чорному морі. 

Снайдер зазначив, що головний здобуток ЗСУ на Чорному морі залишається майже непомітним, оскільки невелика кількість репортерів висвітлювала ці події. «Загалом це пройшло повз людей, тоді як у тому, що насправді сталося, є щось значуще, а саме – ця морська перемога», – сказав він.

Історик зауважив, що українці «на загальний подив» стримали російський Чорноморський флот та відкрили коридор для торгівлі зерном.

Нагадаємо, британська розвідка назвала проблеми Чорноморського флоту РФ. До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна принципово змінила ситуацію в Чорному морі.

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Теги: окупанти Чорне море війна Україна

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