Нічна атака на Кривий Ріг: влада повідомила деталі

У ніч на 24 березня окупанти атакували Україну дронами

У Кривому Розі є влучання п’ятьох «Шахедів»

У ніч на 24 березня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині шістьма безпілотниками Shahed. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Один Shahed військові з повітряного командування «Схід» збили.

«Є і влучання 5 БпЛА. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються», – розповів Лисак.

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Як повідомлялося, російські загарбники у ніч на 24 березня під час повітряної тривоги вдарили «Шахедами» по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

У ніч на 24 березня в Києві, а також у низці північних та східних областей лунали сирени повітряної тривоги. Моніторингові канали повідомляли про загрозу ударних дронів з північних напрямків, а також С-300 для Харківщини.

Увечері 23 березня Росія завдала ракетного удару з винищувачів по Одеській області. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети класу «повітря-поверхня» Х-59.

Триває 394-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українські захисники відбили на них понад 79 атак противника.

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Генштаб ЗСУ попереджає, що ймовірність завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України.