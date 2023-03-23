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Атака дронів по Київщині: названо кількість загиблих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів по Київщині: названо кількість загиблих
Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі
фото: ДСНС

Рятувальники виявили тіла дев’ятьох загиблих

Сьогодні, 23 березня, рятувальні роботи у Ржищеві Київської області, який атакували напередодні російські дрони, завершені. Про це повідомляє ДСНС України Київської області.

Нагадаємо, росіяни поцілили  у гуртожитки та навчальний корпус місцевого ліцею. Відомо про дев’ятьох загиблих.

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«О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла дев’ятьох загиблих», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня Росія атакувала Київщину дронами, внаслідок чого загинули люди, зруйновані будівлі. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання.

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Теги: обстріл війна Київщина росіяни рятувальники

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